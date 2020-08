Gregor Hilden sorgt für Gipfel der Gitarristen in der Fabrik

Gipfeltreffen der Gitarristen: Jan Bierther hat als Impresario des „Jazz in der Fabrik“ seinen vielseitigen Kollegen Gregor Hilden (Bild) eingeladen.

Jazz in der Fabrik

Oberhausen. Mit dem Jan Bierther Trio konzertiert der vielseitige Saitenartist aus Münster am 7. August im K 14. Die Zuschauerzahl ist stark begrenzt.

Soul, Blues und grooviger Jazz stehen auf dem Programm des Münsteraner Gitarristen Gregor Hilden, wenn er am Freitag, 7. August, um 20 Uhr zum „Jazz in der Fabrik“ mit dem Jan Bierther Trio im K 14 an der Lothringer Straße 64 aufspielt.

Mit zahllosen Auftritten und insgesamt zehn CDs und einer Live-DVD unter eigenem Namen ist Gregor Hilden seit langem in der deutschen Szene aktiv und mittlerweile auch international bekannt geworden. Sowohl das Zeitungsfeuilleton als auch das Jazz-Podium bezeichneten ihn als einen der „besten modernen Bluesgitarristen Europas“. Hildens Spiel überzeugt durch einen gefühlvollen Stil, der nicht durch Schubladen-Denken gekennzeichnet ist, sondern höchst individuelle Noten besitzt.

Das Fachmagazin „Gitarre und Bass“ widmete ihm mehrere Features, wies dabei auf Einflüsse des jüngst verstorbenen Peter Green und von Larry Carlton hin und belegte sein Spiel mit Prädikaten wie „ökonomisch, flexibel und elegant“. Das Trio seines Gitarren-Kollegen Jan Bierther komplettieren Martin Engelien am Bass und Sebastian Bauer am Schlagzeug.

Einlass zu den Konzerten nur mit Reservierung per E-Mail an e.s.brieden@gmail.com; die Zuschauerzahl in der Fabrik K 14 ist stark begrenzt.