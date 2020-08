Gewitterfront schont Oberhausen: fünf Einsätze für Feuerwehr

Oberhausen. Die Gewitterfront von Dienstagabend brachte kaum Abkühlung – und bescherte Oberhausen nur vergleichsweise wenige Feuerwehreinsätze.

Die Gewitterfront, die am Dienstagabend über Nordrhein-Westfalen zog, verursachte in vielen Städten erhebliche Schäden, hat Oberhausen aber weitgehend verschont.

Die Feuerwehren aus der Nachbarschaft meldeten viele unwetterbedingte Einsätze. Oberhausen blieb dabei weitestgehend unbehelligt. Dennoch verursachten die zum Teil heftigen Sturmböen in einigen Stadtteilen insgesamt fünf Einsätze.

Am frühen Abend gegen 18.30 Uhr kam die erste Meldung aus dem Stadtteil Klosterhardt. Dort drohte laut dem Anrufer ein Baum auf eine Straße bzw. einen Gehweg zu stürzen. Einsatzkräfte der Feuerwache Sterkrade eilten nach Klosterhardt. Vor Ort stellte sich allerdings heraus, dass es sich lediglich um einen abgebrochenen Ast handelte, der von der Fahrbahn geräumt und abgesichert werden musste.

WBO wurde alarmiert

Gegen 19.30 Uhr dann eine ähnliche Meldung aus Alstaden. Auf der Möhnestraße drohten laut dem Anrufer gleich mehrere Bäume auf die Fahrbahn zu stürzen. Die alarmierten Kräfte der Hauptfeuerwache sperrten den Bereich mit Flatterband ab und informierten die Wirtschaftsbetriebe Oberhausen (WBO).

Auf der Koppenburgstraße in Osterfeld stellte ein umgestürzter Baum keine Gefahr dar, so dass auch hier Absicherungsmaßnahmen ausreichten. Gleiches galt auch für einen umgestürzten Baum auf der Max-Eyth-Straße in Buschhausen. Den Abschluss der Einsatzserie bildete gegen 3.40 Uhr ein sieben Meter langer, abgebrochener Ast, der von den Einsatzkräften auf dem Gehweg abgelegt wurde.