Unterrichtskonzepte, Fächer, Bildungsgänge, Förderangebote, über all das können sich Interessierte bei den Tagen der offenen Türen an den Gesamtschulen informieren.

Oberhausen. Für Viertklässler steht 2020 der Wechsel zur weiterführenden Schule an. Die Gesamtschulen zeigen Gästen ihre Lern- und Förderkonzepte.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gesamtschulen stellen sich künftigen Schülern und Eltern vor

Um den Schülerinnen und Schülern der vierten und zehnten Klassen und ihren Eltern die Schulen und Bildungsangebote vorzustellen, öffnen die vier Oberhausener Gesamtschulen ihre Türen für verschiedene Veranstaltungen: Am Donnerstag, 28. November 2019, findet um 19 Uhr an der Gesamtschule Weierheide ein Informationsabend für die Eltern der Schülerinnen und Schüler statt, die für den Besuch an einer weiterführenden Schule angemeldet werden sollen. Die Veranstaltung wird im Forum an der Egelsfurthstraße 66 (auch erreichbar über die Von-Trotha-Straße) durchgeführt.

Gesamtschule Weierheide

Am Samstag, 30. November, führt die Gesamtschule Weierheide von 11 bis 15 Uhr an beiden Standorten ihren Tag der offenen Tür durch. Unterrichtspräsentationen, Ausstellungen und viele Aktionen warten auf die Schülerinnen und Schüler des vierten Jahrgangs (an beiden Standorten, vornehmlich an der Fichtestraße) und des zehnten Jahrgangs (Standort Egelsfurthstraße).

Heinrich-Böll-Gesamtschule

Der Tag der offenen Tür der Heinrich-Böll-Gesamtschule findet am Samstag, 7. Dezember, von 10 bis 13 Uhr an beiden Standorten der Schule statt. In Königshardt (Auf der Hardt) begrüßt die Schule die Kinder der vierten Klassen mit ihren Eltern. In Schmachtendorf (Schmachtendorfer Straße 165) bietet die Oberstufe allen Interessierten der Klassen zehn Einblicke in das HBG-Oberstufenleben. Allen wird auch das Konzept der Europaschule erläutert. Für Grundschuleltern findet am Mittwoch, 18. Dezember, um 19 Uhr in der Mensa des Hauptgebäudes in Schmachtendorf noch eine weitere Infoveranstaltung statt.

Fasia-Jansen-Gesamtschule

Der Tag der offenen Tür der Fasia-Jansen-Gesamtschule hat bereits stattgefunden (wir berichteten), einen Infoabend für Grundschuleltern gibt es am Mittwoch, 4. Dezember, um 19 Uhr in der Mensa der Zweigstelle Schönefeld.

Gesamtschule Osterfeld

Am Samstag, 30. November, findet von 10 bis 13 Uhr der Tag der offenen Tür an der Gesamtschule Osterfeld statt (Heinestraße 22). Auch hier sind Schüler der vierten und zehnten Klassen sowie deren Eltern eingeladen, sich das Konzept der Sekundarstufe I und der gymnasialen Oberstufe sowie die Räume der Gesamtschule Osterfeld anzuschauen. Es gibt Informationen zum Schulprofil, ein Kinballturnier, Führungen durch die Schule, Präsentationen und Ausstellungen von Unterrichtsergebnissen sowie Mitmachaktionen.