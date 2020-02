Fußball-EM steigt in zwölf verschiedenen Städten

Die Fußball-Europameisterschaft wird zwischen dem 12. Juni und 12. Juli in zwölf verschiedenen Städten in Europa und Asien ausgetragen. Das Eröffnungsspiel findet im Olympiastadion in Rom statt, während das Endspiel im Londoner Wembley-Stadion ausgetragen wird. In Deutschland finden drei Gruppenspiele und ein Viertelfinale in der Münchener Allianz Arena statt.

Insgesamt nehmen 24 Nationen an dem Fußball-Großevent teil. Die Mannschaft von Joachim Löw trifft in der Gruppenphase auf Titelverteidiger Frankreich und auf Portugal mit Superstar Cristiano Ronaldo. Der vierte Gruppengegner wird in Entscheidungsspielen noch ermittelt. Zuletzt holte Deutschland 1996 in England den Titel.