Nahverkehr Fünf Verletzte nach Unfall zweier Linienbusse in Oberhausen

Oberhausen. Aus bisher noch ungeklärter Ursache ist ein Linienbus der Stoag auf einen weißen Bus der Vestischen gefahren – auf der Teutoburger Straße.

Noch relativ glimpflich verlaufen ist nach Darstellung der Oberhausener Polizei ein Auffahrunfall auf der Teutoburger Straße in Osterfeld am Montagmorgen: Aus bisher noch unbekannten Gründen ist ein gelber Linienbus der Stoag auf einen weißen Linienbus der Vestischen mit der Nummer 263 um kurz nach 11 Uhr in Höhe der Elpenbachstraße zusammengestoßen.

Ein gelb farbener Stoag-Bus ist auf der Teutoburger Straße in Osterfeld auf einen weißen Linienbus der Vestischen gefahren. Foto: Foto: Rene Anhuth ANC-NEWS / ANC-NEWS

Dadurch wurden fünf Menschen verletzt: Drei Fahrgäste wollten sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben, zwei Personen mussten ins Krankenhaus. „Wir haben erst befürchtet, dass ein sehr schwerer Busunfall mit üblen Folgen passiert ist, am Ende ist das Ganze aber zum Glück nicht so schlimm ausgegangen“, sagt der Oberhausener Polizeisprecher Maik Podlech.

Die Teutoburger Straße musste durch die Polizei für die Unfallaufnahme gesperrt werden. Die Sperrung wird nach Angaben der Ordnungshüter noch einige Zeit andauern, weil Öl und Diesel ausgetreten sind und mit Dichtungsmittel ungefährlich gemacht werden müssen.