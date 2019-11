Oberhausen. Schlagzeuger Tobias Held betreibt mit seinem Indie-Jazz Project höchst kreative „Resterverwertung“, live im Studio zu erleben am 2. Dezember.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fünf Indie-Jazzer bringen Groove in die „Tresohr Studios“

Szenischen Indie-Jazz aus Hamburg verspricht Tobias Held als Gast der „Tresohr Sessions“ am Montag, 2. Dezember, um 20 Uhr in den Tresohr Studios, Mülheimer Straße 24. In seinem Indie-Jazz Project hat der Schlagzeuger Virtuosen versammelt, die mit Musik überraschen wollen, die in keine Schublade passt.

Die Tresohr-Studios erwarten einen Abend, der sich wie ein übergroßes Filmzitat anfühlt: Ein Jazz-Ensemble mit der Attitüde einer Indierock-Band? Diese Idee hatte Tobias Held, der unter anderem als Schlagzeuger bei Max Mutzke für den richtigen Groove sorgt, und gründete 2015 kurzerhand sein Indie-Jazz Project, in dem er seine Einflüsse verschiedenster Stilistiken mit der Vorliebe für gut komponierte Hooks zusammenbringt. Instrumental und geschmackvoll, aber ungezwungen und so energetisch wie ein Clubkonzert.

Durchschlagende Drums und Spielfreude, die Funken sprüht

„Resteverwertung“, sagt Tobias Held und lacht, wenn man ihn fragt, woher er seine Ideen nimmt. In den letzten sieben Jahren, während er für Künstler wie Johannes Oerding, Gregor Meyle, Sasha und Xavier Naidoo spielte, sammelten sich Ideen an, die irgendwann unbedingt auf die Bühne gebracht werden wollten. Aus diesem musikalischen Recyclinghof holte sich Tobias Held die Zutaten für sein fünfköpfiges Project: Durchschlagende Drums, kraftvoller Elektropop-Flair und eine an die US-Big Band „Snarky Puppy“ erinnernde Spielfreude, die Funken sprüht.

Ein Glück, dass Tobias Helds Ideen nicht wirklich auf die Gedanken-Müllhalde gekommen sind und er beweist, wie vielfältig und kurzweilig so eine „Resteverwertung“ klingen kann. Mit den „Tresohr Sessions“ präsentiert das Label Pottpeople ein Format für alle, die Spaß an Livemusik und ein offenes Ohr für unterschiedlichste Genres haben. Dabei geht es so unkompliziert wie ausgelassen zu: Die Session startet mit einem kurzen Applaus-Soundcheck. Richtig eingestimmt geht es in die Aufnahmen.

Tickets kosten 15 Euro, an der Abendkasse 18 Euro, online tresohr-sessions.de.