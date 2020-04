Fridays for Future: Oberhausener rufen zu Solo-Demos auf

Das Demonstrationsverbot macht Protestzüge von "Fridays for Future", wie hier zuletzt am 7. Februar am Oberhausener Hauptbahnhof, derzeit unmöglich. Deshalb setzen die Aktivisten auf andere Protestformen.

Oberhausen. Menschenansammlungen sind wegen Corona nicht erlaubt. Deswegen setzen die Klimaschützer zum fünften Weltklimastreiktag auf andere Protestformen.

Am Freitag, 24. April, findet der fünfte globale Klimastreik von Fridays for Future statt. Doch dieses Mal werden nicht Menschenmengen durch die Straßen ziehen. Der Protest findet auf andere Weise statt: allein und online. Die Oberhausener Gruppe ruft nämlich unter dem Motto #NetzstreikFürsKlima zu Solo-Demos auf und organisiert zwei Live-Streams im Internet.

Bereits um 11 Uhr läuft der erste Live-Stream auf Instagram mit einer Diskussionsrunde. Dann folgt die eigentliche Aktion: Am Mittag sollen alle Netzstreik-Teilnehmer mit selbstgebastelten Schildern draußen spazieren gehen, sich in Einkaufsschlangen am Supermarkt einreihen und möglichst überall als Solo-Demonstranten in der Stadt präsent sein. Wer nicht rauswill, könne auch etwas aus dem Fenster hängen oder mit kreativen Aktionen rund um die eigene Wohnung aufwarten, so Fridays for Future.

Aktionen werden ab 16 Uhr auf Youtube gezeigt

Die Aktionen sollen per Foto und Video festgehalten werden. Dabei sind Interessierte aufgerufen, auch sonstige kreative Beiträge wie Poetry-Slam-Texte, selbst gezeichnete Karikaturen, Installationen, Lieder oder auch Fotos und Erinnerungen von vergangenen Aktionen und Demonstrationen an die Oberhausener Gruppe zu senden.

Am Ende entsteht daraus eine digital Collage, die ab 16 Uhr im zweiten Live-Stream auf Youtube und über die Videokonferenz-App Zoom gezeigt wird. Daneben soll der Stream Möglichkeiten zum Austausch bieten und auch ein Best-Of der bisherigen Klima-Webinare von Fridays for Future gezeigt werden.

Weitere Informationen gibt es auf der Instagram-Seite von Fridays for Future Oberhausen (https://fffutu.re/VXVDyz) und über die WhatsApp-Gruppe (https://fffutu.re/R6UYjY). Kreative Beiträge können gerne per E-Mail an Oberhausen@Fridaysforfuture.de gesendet werden.