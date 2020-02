Jason Michalek, einer der Köpfe von "Fridays for Future" in Oberhausen beim Protestmarsch im November 2019 durch Sterkrade.

Klimaschutzbewegung Fridays for Future: „Jubiläumsdemo“ am Freitag in Oberhausen

Oberhausen. Die Protestbewegung feiert ihr einjähriges Bestehen in Oberhausen. Am 7. Februar findet deshalb eine Großdemo am Hauptbahnhof statt.

Die Klimaschutzbewegung Fridays for Future wird in Oberhausen ein Jahr alt. Unter dem Motto „Ein Jahr, kein Grund zu feiern“ rufen die Organisatoren am Freitag, 7. Februar, ab 11.30 Uhr deshalb zur großen „Jubiläumsdemo“ auf. Treffpunkt ist der Oberhausener Hauptbahnhof.

Die Demo könnte wieder zur Großveranstaltung geraten. Im Vorfeld haben bereits Ortsgruppen aus Mülheim, Essen, Gelsenkirchen, Bottrop und Recklinghausen ihre Unterstützung zugesichert. Sie alle wollen am Freitag nach Oberhausen kommen.

Proteste werden 2020 auch in Oberhausen fortgesetzt

Anfang des Jahres hatte die Ortsgruppe bereits signalisiert, weitermachen zu wollen, um das Thema Klimaschutz auch vor Ort weiter in der Öffentlichkeit zu halten. Im Streikaufruf heißt es in Richtung (Kommunal)politik: „Wir werden nicht aufhören! Wir werden weiter streiken, denn wir haben den nötigen langen Atem – unsere Erde aber nicht. Wir streiken, bis ihr handelt.“

Im Februar 2019 hatten sich erstmals knapp 70 Schülerinnen und Schüler vor dem Oberhausener Rathaus versammelt, um für eine bessere Klimaschutzpolitik zu demonstrieren. Damit war der hiesige Ableger der globalen Protestbewegung um ihr schwedisches Vorbild Greta Thunberg geboren. Ihren vorläufigen Höhepunkt erreichten die Oberhausener Schülerstreiks im September vergangenen Jahres mit knapp 2000 Teilnehmern.