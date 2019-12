Oberhausen. Bei einem Brand in der Oberhausener Innenstadt wurden drei Menschen verletzt, einer davon schwer. Möglicherweise legten Einbrecher das Feuer.

Feuer nach Einbruch in Oberhausen - Drei Bewohner verletzt

In einem Mehrfamilienhaus in der Oberhausener Innenstadt hat es in der Nacht zum Freitag ein Feuer mit drei Verletzten gegeben. Gegen 22.40 Uhr hatten Anwohner den Notruf gewählt und einen möglichen Wohnungseinbruch an der Langemarkstraße gemeldet, sagte ein Polizeisprecher. Wenig später habe es in der fünften Etage gebrannt und mehrere Unbekannte hätten „fluchtartig“ das Haus verlassen, schilderten Anwohner der Oberhausener Polizei.

Feuerwehr rettet drei Bewohner - zwei Männer und eine Frau verletzt

Als die Feuerwehr eintraf, hatten Polizisten die Etagen unterhalb der Brandwohnung bereits evakuiert, Feuerwehrleute retteten schließlich drei Personen aus den oberen Etagen. Ein Mann erlitt bei dem Feuer Verbrennungen und eine Rauchgasvergiftung, ein weiterer Mann und eine Frau trugen ebenfalls Rauchgasvergiftungen davon.

Das Haus war nach Abschluss der Löscharbeiten zunächst unbewohnbar. Die Bewohner wurden teilweise in einer Notunterkunft untergebracht.

Zum aktuellen Zeitpunkt schließt die Polizei auch Brandstiftung nicht aus, die Fahndung nach den Unbekannten verlief bislang ergebnislos. Hinweise nimmt das Kommissariat 11 der Polizei Oberhausen unter der Telefonnummer 0208/8260 oder per Mail an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de entgegen.