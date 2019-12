Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Familiengeführtes Haus

Nicht alle Arena-Stars gastieren in Düsseldorf oder Köln – das zeigte sich auch in diesem Fall: Als im November das RTL-Format in der König-Pilsener-Arena in der Neuen Mitte Station machte, wohnten die Tänzer im Parkhotel.

Inhaberin des familiengeführten Vier-Sterne-Hauses ist Uschi Wischermann-Bruckschlegel.