Extraschicht als Ideengeber

Der Kontakt zwischen der Duisburger Künstlerin Mila Langbehn und dem Sea Life Oberhausen gelang vor anderthalb Jahren durch die Kulturnacht „Extraschicht“.

Eine Mitarbeiterin des Aquariums nahe dem Centro Oberhausen schaute sich die UV-Installation von Langbehn im Kultur- und Stadthistorischen Museum in Duisburg an. Danach entstand die Idee für die Gestaltung des neuen Tiefseeraums in Oberhausen.