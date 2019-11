Erste Liga amüsanter Vokalkunst begeistert im Ebertbad

Nach der umjubelten Premiere von Timm Beckmanns „Liga der außergewöhnlichen Musiker“ Ende Mai im Ebertbad gab’s dort nun die dritte Performance der gewitzt aus Klassik und Musik-Kabarett komponierten Show. Den ersten Anlass zum Kichern bot bereits die Examination des erfreulich zahlreichen Publikums, wer denn erstmalig hier sei: Es flogen erstaunlich viele Hände zum Himmel. Kurze Kontrolle: Wer war schon öfter dabei? Noch mehr Hände hoch …

Drei Altmeister rocken mit zwei Jungspunden

Darauf Timm Beckmann versonnen: „Ich frage mich ja, was mit dem Rest ist“ – das nennen wir mal wirklich feinen Humor. Da hatten „die Fills“, sein wunderbares, sechsköpfiges Ensemble von Streichern, Klarinette und Oboe der Essener Philharmoniker, schon genüsslich Beethoven kredenzt. Was den studierten Pianisten Beckmann zu amüsanten Exkursen über den „Jopie Heesters der Klassik“ und das Fräulein Elise samt ihrer berühmten fünf Noten motivierte. Dass man danach „Aha“ sagte, lag nicht am Erkenntnisgewinn, sondern an „Take on me“ im klassischem „Fills“-Kostüm.

Irgendwie witzig, dass Beckmann seine ersten Gäste mit „byebye“ begrüßte. Doch so firmieren die beiden Leipziger Schlackse Tim Ludwig und Oliver Haas nun mal, die zu Wanderklampfen-Geklimper fröhlich Gedankenfetzen austauschten. Ob sie sich angesichts eher verhaltener Resonanz „irgendwo im Nirgendwo“ fühlten? Da hatte es das „BosArt“-Trio mit feinem Wortwitz zu klassischen Themen doch deutlich leichter. Grandios, wie sie etwa eine Opern-Arie in knisterndem Schellack-Sound inszenierten und übers Hit-Machen schwadronierten. Und dann rockten die drei Altmeister mit den „byebye“-Jungspunden ein fabelhaftes Medley aus Peter Kraus („Wenn Teenager träumen“) und Sportfreunde Stiller.

Mit „Adé zur guten Nacht“ endete die Nachspielzeit im Jubel

Die zweite Halbzeit bot endgültig großes Kino, als „die Fills“ mit ihrer Solistin Sandra Schumacher duftig „Gabriel’s Oboe“ von Ennio Morricone intonierten. Dass auch Bach für Filmmusiken gut ist, demonstrierte Timm Beckmann mit einer „Goldberg-Variation“, zu deren Klängen ein gewisser Hannibal Lecter ein Schlachtfest gefeiert hatte. Zwei Movie-Hits später zelebrierten „Muttis Kinder“ mit lakonischem Habitus amüsante Harmonie-Vokalkunst vom Allersensibelsten. Und führten dabei sogar Queen äußerst vergnüglich auf den „Shashlik Bazaar“.

Auch zum obligaten Grande Finale mit allen Liga-Spielern boten die englischen Glam-Rocker das Hit-Material mit „Under Pressure“. Dafür griff „byebye“-Sänger Tim Ludwig gar zur E-Gitarre, um der quirligen Chose zusätzlichen Dampf zu machen. Mit dem Volkslied „Adé zur guten Nacht“ endete die Nachspielzeit stimmungsvoll in großem Jubel.