Königshardt mit der St.-Barbara-Kirche von oben: Im Stadtteil werden am Feiertag Stationen aufgebaut.

Fronleichnam Entdeckungstour statt Prozession in Königshardt

Oberhausen. Die St.-Barbara-Gemeinde lädt Bürger zu einer Entdeckungstour durch Königshardt ein. An 18 Stationen gibt es Essen, Trinken und nette Gespräche.

Anstelle der jährlichen Prozession zu Fronleichnam werden am Donnerstag, 11. Juni, unter dem Motto „Rastplatz“ in ganz Königshardt 18 verschiedene Stationen aufgebaut, die neugierige Besucher herzlich willkommen heißen.

Was sich dahinter genau verbirgt? Das wollen die Veranstalter vorher nicht verraten. Nur, dass am Feiertag von etwa 10.30 bis nachmittags für jeden etwas dabei sein wird: Es wird etwas zu essen, etwas zu trinken, etwas zu schauen und etwas zu staunen geben.

„Bis letzte Woche hatten sich nur drei Menschen gemeldet, die eine Station aufbauen und betreuen wollten“, so Anne Henze, Vorsitzende des Gemeinderats St. Barbara. „Es brauchte ein bisschen Geduld und Vertrauen in unsere Gemeinde. Dass wir jetzt so viele verschiedene Stationen anbieten können, macht mich unheimlich glücklich.“

Der Gottesdienst findet trotzdem statt. Nur in diesem Jahr unter freiem Himmel auf der Gemeindewiese der Gemeinde St. Barbara, zwischen Kirche und Friedhof. Beginn ist um 11.15 Uhr. Wer die eigene Entdeckungstour vorab planen möchte, kann sich direkt an Anne Henze wenden (henzehenze@web.de) und eine Übersicht anfordern.