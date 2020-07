Energetische Sanierung: Hier gibt es gute Tipps online

Innovation City im Blick: Am 11. August startet die Videokonferenz.

Oberhausen. Innovation City startet fürs Projektgebiet Osterfeld-Mitte/Vondern den ersten Online-Themenabend – am 11. August um 18 Uhr geht es los.

Seit Ende Juni bietet die Stadt Oberhausen mit der Energieversorgung Oberhausen AG (evo) im InnovationCity-Quartier Osterfeld-Mitte/Vondern besondere Beratungs- und Fördermöglichkeiten für die energetische Modernisierung von Gebäuden an.

Alle Bewohnerinnen und Bewohner des Projektgebietes können von einer individuellen und kostenlosen Energieberatung profitieren. Diese kann entweder in der Immobilie vor Ort stattfinden oder im Stadtteilbüro an der Gildenstraße 20.

Wertvolle Hinweise

Mit einem Anschreiben des Oberbürgermeisters werden in den kommenden Tagen alle Immobilienbesitzerinnen und -besitzer über das InnovationCity-Projekt und die Fördermöglichkeiten informiert. So wird beispielsweise der Austausch einer alten Kohleheizung oder die Errichtung einer Photovoltaik-Anlage von der Stadt Oberhausen im Projektgebiet mit direkten Zuschüssen gefördert. Die kostenlose Beratung durch die Sanierungsmanager richtet sich auch an Mieterinnen und Mieter, sie geben ihnen wertvolle Hinweise zu Energieeffizienz und Stromsparen.

„Wir freuen uns, wenn wir die Bürgerinnen und Bürger dabei unterstützen können, Teil der nachhaltigen Quartiersentwicklung in Osterfeld-Mitte/Vondern zu werden. Mit wirksamen Maßnahmen zur energetischen Modernisierung wird nicht nur das Klima, sondern auch der Geldbeutel geschont“, so Oberbürgermeister Daniel Schranz.

Einladung zum Online-Themenabend

Darüber hinaus sind Interessierte zum ersten Online-Themenabend des Sanierungsmanagements Osterfeld-Mitte/Vondern am Dienstag, 11. August, um 18 Uhr eingeladen. Alle Interessierten erhalten in dieser Videokonferenz detaillierte Informationen zum Projekt und können den Experten ihre individuellen Fragen stellen.

Mit Link zur Sitzung

Für den kostenlosen Themenabend ist eine Anmeldung bei den Sanierungsmanagern Nikolai Spies und Benedikt Edeler unter 0208 81069121 oder per E-Mail an info@innovationcity-oberhausen.de erforderlich. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten am Tag der Veranstaltung eine E-Mail mit dem Link zur Sitzung und einer ausführlichen Anleitung, wie die Anmeldung funktioniert.