Oberhausen. Die Bauarbeiten beim Regionalexpress RE3 gehen weiter. Auch vom 3. bis 6. Dezember kommt es zu Halteausfällen in Dortmund und Wanne-Eickel.

Einschränkung für Oberhausener Pendler: Umleitungen beim RE3

Oberhausener Pendler, die mit dem RE3 unterwegs sind, müssen sich weiter auf Einschränkungen im Zugverkehr einstellen. Betreiber Keolis kündigt an, dass auch von Dienstag, 3. Dezember, bis Freitag, 6. Dezember, die Halte zwischen Dortmund Hbf und Wanne-Eickel Hbf entfallen. Bereits seit vergangenem Dienstag, 26. November müssen Zugreisende auf Stopps des RE3 in den beiden Städten verzichten. Die Einschränkung gilt in dieser Woche noch bis Freitag, 29. November.

Zwischen Wanne-Eickel und Dortmund fahren Ersatzbusse

Grund für die ausfallenden Halte sind Bauarbeiten der Deutschen Bahn. Die Maßnahmen finden in den Abendstunden statt. Dann muss der „Rhein-Emscher-Express“ umgeleitet werden. Für die ausfallenden Halte hat die Eurobahn, eine Marke des Betreibers Keolis, einen Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen eingerichtet.

Die SEV-Haltestellen befinden sich an folgenden Punkten: Dortmund Hbf (Busbahnhof am Nordausgang), Dortmund-Mengede Busbahnhof, Castrop-Rauxel Hbf Busbahnhof, Herne Bahnhofsvorplatz, Wanne-Eickel Hbf Busbahnhof.

Weitere Infos und einen detaillierten Ersatzfahrplan finden Reisende auf: https://www.eurobahn.de/baumassnahmen