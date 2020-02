Ein Hauch von Hollywood bei den Oberhausener Oscars

Rauschendes Fest in Rot: Helen Horsch, Letizia Gomes de Castro und Schülersprecher Vicent Trinh (von links) waren Teil der „Party of excellence“, die das Oberhausener Elsa-Brändström-Gymnasium veranstaltete.

Oberhausen. Oberhausener Elsa-Brändström-Gymnasium stellt eine große Show auf die Beine, um außergewöhnliches Engagement im abgelaufenen Jahr zu feiern.

Drei Tage nach der Oscar-Verleihung in Hollywood rollte das Elsa-Brändström-Gymnasium Mitte Februar den eigenen roten Teppich aus – und feierte in der rappelvollen Aula ein rauschendes Fest. Im Mittelpunkt der Preisverleihung in zehn Kategorien standen vom Nachwuchs bis zu den Lehrern all jene Personen, die sich 2019 mit außergewöhnlichem Engagement um die Schule verdient machten.

Blitzlichtgewitter, Video-Einspieler, Lob- und Dankesreden: Gut 200 Helfer packten in den vergangenen Wochen und Monaten kräftig an, um einen Hauch von Hollywood durch Oberhausen wehen zu lassen. Karten für das Event waren in kürzester Zeit ausverkauft – für Lehrer und Ideengeber Markus Klein keine Überraschung: „Wir hätten schnell eine doppelt so große Aula füllen können – und das, obwohl es eigentlich keine größeren Preise gab, sondern lediglich Lob und Anerkennung.“

Jury nominiert aus zehn Kategorien die 30 besten Vorschläge

In Kategorien wie Erfolg bei Wettbewerben, sportlichen Höchstleistungen, aber auch für Elternarbeit und Kreativität nominierte eine Jury im Vorfeld aus 200 Vorschlägen die 30 besten, die dann auf der Bühne mit Kurzfilmen vorgestellt wurden. Dazu gehörten neben Schüler-, Lehrer- und Elternschaft auch Partner des „Elsas“, etwa der Lichtburg-Filmpalast Oberhausen. „Das ist schon eine große Auszeichnung“, freute sich Mitarbeiterin Nina Heise über die Nominierung.

Im Bild das ausgezeichnete Schach-Team Alexandru Cosovan, Rouven Brans, Nevio Ciomperlik, Pascal Pütter (Ltg.), Falk Matthias und Alessio Ciomperlik. Foto: Gymnasium / Menze

Mit Unterstützung von Big- und Schulband führten Fünftklässler Elias Lock und Abiturient Sebastian Hinz durch den Abend, das Moderatorenduo fiel nach Angaben von Teilnehmern durch scharfzüngige Kommentare und geistreichen Witz auf. Und sorgte für regelmäßigen Jubel, wenn die Sieger auf die Bühne kamen: So räumte Lehrerin Ruth Böll für ihr Angebot an Jugendliche mit Zuwanderungsgeschichte ebenso einen Oscar ab wie das Schachteam, das die Stadtmeisterschaften für sich entschieden hatte.

Renate Lemke erhält den Ehrenpreis für ihren Einsatz am Elsa

Höhepunkt des Abends war die Vergabe des Ehrenpreises, den die frisch pensionierte Renate Lemke für ihren lebenslangen Einsatz am Gymnasium erhielt. „Es ist wohl für alle selbstverständlich, dass unsere gesamte Schulgemeinde stets engagiert und mit innovativen Ideen die Schulentwicklung vorantreibt, wir wollen hier die Besten hervorheben“, erklärte Schulleiterin Alice Bienk – und setzt auf neue Höchstleistungen 2020.