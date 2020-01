Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein Fitness-Zentrum mit 400 Arbeitsplätzen

400 Arbeitsplätze wolle die RSG Group im Mirai in Oberhausen schaffen. Das erklärte Co-Geschäftsführer Yüce Yücel in einem Gespräch mit der Redaktion im August. 400.000 bis 500.000 Besucher soll das Fitness-Zentrum Jahr für Jahr in die Stadt locken.

The Mirai soll in vier zentrale Bereiche gegliedert werden: Fitness & Ernährung, Forschung & Entwicklung, Aus- und Weiterbildung sowie Messen & Kongresse.