Oberhausen. Statt einer Geldspende ruft das Friedensdorf dazu auf: „Schenkt ein Ehrenamt“. Die Second-Hand-Läden in Oberhausen brauchen Unterstützung.

Ehrenamt als Weihnachtsgeschenk: Friedensdorf sucht Helfer

In der Weihnachtszeit werden viele soziale Organisationen und Hilfseinrichtungen mit Geldspenden bedacht. Auch das Friedensdorf International ist dankbar für jede Zuwendung, mit der die Arbeit des Vereins unterstützt werden kann. Für Menschen, die sich keine finanzielle Spende leisten können, hat das Friedensdorf aber eine Idee: „Schenkt ein Ehrenamt“.

Denn für die Hilfsorganisation ist eine Zeit-Spende ein echtes Geschenk. Vor allem in den Oberhausener Second-Hand-Läden des Friedensdorfs werden immer wieder helfende Hände gesucht.

Inter-Laden und „Friedas Welt“ suchen ehrenamtliche Helfer

So zum Beispiel in Sterkrade: Auf der Steinbrinkstraße 207 findet sich, nach einem Umzug in diesem Jahr, der seit 2001 bestehende Inter-Laden wieder. Aber auch in Schmachtendorf, auf dem Buchenweg 10, ist das Friedensdorf seit dem Jahr 2017 durch den Geschenke- und Feinkostladen „Friedas Welt“ präsent.

All diese Projekte wären, ebenso wie die gesamte Friedensdorf-Arbeit nicht realisierbar, würden sie nicht durch ehrenamtliche Helfer unterstützt. Wer dem Friedensdorf zur Weihnacht also eine Freude bereiten will, kann sich unter der Nummer 02064-49740 mit der Zentralstelle in Verbindung setzen und ein Ehrenamt verschenken.