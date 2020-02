Nicht nur für international agierende Maschinenbauer verdüstert sich die Exportlage angesichts schwächelnder Weltkonjunktur. Wie entwickelt sich die Lage in Oberhausen? Darüber diskutieren acht Fachleute beim neuen Stadtgespräch am Montag, 10. Februar, ab 18 Uhr im Bert-Brecht-Haus.

Stadtgespräch Diskussion: Wie labil ist die Wirtschaftslage in Oberhausen?

Die Stimmung trübt sich nach vielen Umfragen in der Region ein, die Unsicherheit wächst vor allem im Industriebereich. Trotz guter Auftragslage verkündeten die US-Eigentümer Anfang 2018 das Aus für das Oberhausener Schraubenkompressoren-Werk von GHH-Rand, das traditionsreiche Babcock Fertigungszentrum mit 80 Mitarbeitern gibt Ende Februar auf, MAN Energy Solutions (früher Turbo) mit ihrem größten Werk in Oberhausen will der Mutterkonzern Volkswagen verkaufen.

Beim neuen Stadtgespräch von WAZ, Volkshochschule, Arbeit und Leben geht es am Montag, 10. Februar, ab 18 Uhr um die Zukunftsaussichten der Oberhausener Wirtschaft und der Arbeitnehmer unter dem Thema: „Wenn es der Wirtschaft gut geht, geht es den Beschäftigten gut! Stimmt das noch?“

Alle reden beim Stadtgespräch mit: Bürger, Arbeitsagentur, Stadt, Betriebsräte, Unternehmer

Es diskutieren mit den Bürgern DGB-Region-Geschäftsführer Dieter Hillebrand, IHK-Industrie-Geschäftsführer Heinz-Jürgen Hacks, Bau- und Sozialdezernent Frank Motschull, Arbeitsagentur-Chef Jürgen Koch, Sealife-Betriebsrat Sebastian Krüger, Unternehmerverbands-Vize-Geschäftsführer Martin Jonetzko, Gerd Schäfer, Betriebsrat des Babcock Fertigungszentrums, und Angelika Wösthoff, Leiterin der Oberhausener Verbraucherzentrale.

Die Teilnahme an der Veranstaltung im großen Raum des Bert-Brecht-Hauses an der Langemarkstraße 19 in Alt-Oberhausen ist zwar kostenlos, die Veranstalter bitten aber um Anmeldung bei: Arbeit und Leben, 0208/825-2830 (Barbara Kröger), E-Mail: kroeger@aulnrw.de; alternativ bei der VHS, 0208/825-2385 (Matthias Ruschke), matthias.ruschke@oberhausen.de.