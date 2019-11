Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die nächsten Premieren im Theater Oberhausen

„Hase Hase“ von Coline Serreau in der Regie von Florian Fiedler wird am Freitag, 6. Dezember, zum ersten Mal gespielt.

„Einige Nachrichten an das All“ von Wolfram Lotz in der Regie von Franziska Henschel feiert am Freitag, 13. Dezember, Premiere.

Die Uraufführung von „Peer Gynt“ von Henrik Ibsen als Musical in der Regie von Martin G. Berger beginnt am Samstag, 11. Januar, wie alle anderen Produktionen um 19.30 Uhr. Theaterkasse 0208 - 8578 184.