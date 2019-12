Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die ersten vier „All“-Termine

Karten sind knapp für „Einige Nachrichten an das All“ – aber das liegt daran, dass es im Dezember nur zwei Aufführungen gibt. Für die Premiere am Freitag, 13. Dezember, um 19.30 Uhr im Saal 2 kosten die Tickets 14 Euro, ermäßigt 5 Euro. Anschließend steigt die Premierenfeier. Die zweite Aufführung folgt am Mittwoch, 18. Dezember.

Im Januar geht’s aber prompt weiter mit Lotz’ Anti-Drama: Am Freitag, 3., und am Freitag, 10. Theaterkasse: 0208 - 8578 184, online theater-oberhausen.de.