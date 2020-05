Die Caritas öffnet ihre Kontakt-Cafés Jederman und Gleis 51

Das Café Jederman in Oberhausen ist ab Montag, 11. Mai, wieder geöffnet.

Oberhausen. Mit Gleis 51 und Bistro Jederman gehen in Oberhausen zwei wichtige Treffpunkte wieder an den Start. Hygiene und Abstand werden sichergestellt.

Im Zuge der NRW-weiten Corona-Lockerungen setzt die Oberhausener Caritas weitere vorsichtige Öffnungen um. Das integrative Café „Bistro Jederman“ am Osterfelder Markt öffnet bereits am Montag, 11. Mai, seine Türen und das Kontakt-Café „Gleis 51“ (Mülheimer Straße 111) folgt am 12. Mai.

Damit können jetzt nach „PiccobellO.“ (Secondhand) und dem „Caritas-Laden“ (Deko- und Geschenkartikel) zwei weitere wichtige Treffpunkte in der Stadt wieder öffnen. „Neben dem Bistro als Treffpunkt im Quartier sind wir froh, dass wir mit dem Gleis 51 endlich wieder eine Anlaufstelle für sozial benachteiligte Menschen in Alt-Oberhausen öffnen dürfen“, freut sich der neue Teamleiter Andreas Stahl vom Bereich „Arbeit & Beschäftigung“.

Strenge Hygienestandards werden eingehalten

Dabei würden die strengen Hygienestandards beachtet und eingehalten. „Gerade Menschen mit psychischer Erkrankung haben sehr unter der sozialen Isolation gelitten. Sie brauchen eine Anlaufstelle mit persönlichem Ansprechpartner“, weiß Stahl. Dazu komme im Gleis 51 das Angebot einer kostengünstigen Mahlzeit, das für viele Gäste mit kleinem Einkommen wichtig sei.

Im Bistro Jederman, in dem Menschen mit und ohne Beeinträchtigung arbeiten, sei die Wiedereröffnung wegen des begrenzten Innenraums eine besondere Herausforderung gewesen. „Aber da werden wir kreativ unsere Außengastronomie ins Spiel bringen“, zeigt sich Stahl zuversichtlich.

Das Bistro Jederman ist damit von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr (Dienstag/Freitag/Markt ab 7 Uhr) sowie Samstag von 9 bis 15 Uhr geöffnet. Für Gleis 51 gilt: Montag bis Freitag von 11.30 bis 16 Uhr, Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 11.30 bis 14.30 Uhr.