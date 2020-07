Danziger Straße wird für acht Wochen zur Einbahnstraße

Schon seit Monaten laufen die Arbeiten an den Verwaltungsgebäuden der EVO an der Danziger Straße.

Oberhausen. Fassadenarbeiten an der Hauptverwaltung der EVO machen dies nötig. Die Fertigstellung ist für Oktober geplant.

Im Zuge der Fassadenarbeiten an der Hauptverwaltung der Energieversorgung Oberhausen (EVO) muss die Danziger Straße ab Montag, 10. August, zur Einbahnstraße werden.

Der Verkehr kann dann für den Zeitraum von etwa acht Wochen nur noch einseitig aus Richtung des Hauptbahnhofs in Richtung Mülheimer Straße fließen. Für Fahrten in entgegengesetzte Richtung muss auf Umleitungen zurückgegriffen werden.

Glasfassade am Kopfbau

Die Errichtung der Einbahnstraße erfolgt in Abstimmung mit der Stadt Oberhausen, den Wirtschaftsbetrieben Oberhausen (WBO) und den Stadtwerken Oberhausen (Stoag). Die Fertigstellung der Gesamtbaumaßnahme ist für Oktober geplant. Ab dem 10. August wird mit der Montage der Glasfassade am Kopfbau begonnen. Dazu ist die Sperrung der Straße in eine Fahrtrichtung nötig. Im Anschluss erfolgen noch kleine Arbeiten an den Fenstern sowie die Anbringung von Blechverkleidungen, Beleuchtung und Fassadenbegrünung.

Die EVO bittet alle Betroffenen um Verständnis. Die Fassadensanierung bedeute einen großen Schritt in Richtung Energieersparnis und leiste damit einen wichtigen Beitrag für die Energiebilanz der Stadt Oberhausen, unterstreicht die EVO-Pressestelle.