Die Coronavirus-Testergebnisse bei den ersten beiden Verdachtsfällen in Oberhausen liegen jetzt vor – sie sind beide negativ. Damit gibt es in Oberhausen bislang keine bestätigte Coronavirus-Infektion. Dennoch laufen bei der Stadt derzeit die Gespräche über eine mögliche Absage aller größeren Veranstaltungen auf Hochtouren. Hauptsächlich betroffen davon wäre die König-Pilsener-Arena.

Das Gesundheitsamt hatte am Freitag bei sieben weiteren Oberhausenern eine häusliche Quarantäne angeordnet. Bei zwei Betroffenen hatte es sich erstmals um echte Verdachtsfälle gehandelt. Die Frau war mit leichten Erkältungssymptomen aus dem Teilrisikogebiet Südtirol heimgekehrt. Erkältungssymptome hatte auch der Mann gezeigt, der Kontakt zu einer an Covid-19 erkrankten Person gehabt hatte.

Familie kam vorsorglich ebenfalls in Quarantäne

Beide waren vorsorglich in Quarantäne genommen worden. Auch die Frau des Oberhauseners und seine beiden Kinder waren von dieser Maßnahme betroffen. Damit dürfte die Quarantäne für alle fünf nun aufgehoben werden.

Aktuell befindet sich ein weiterer Erkrankter mit Corona-typischen Symptomen im Johanniter-Krankenhaus. Auch in diesem Fall wird das Testergebnis in Kürze erwartet. In Oberhausen bleiben damit nach derzeitigem Stand (9. März, 12.40 Uhr) fünf Menschen vorsorglich in Quarantäne.

Verantworliche der Stadt beraten aktuell über Absage von Großveranstaltungen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat mit Blick auf mittlerweile rund 1112 bestätigte Coronavirus-Infektionen in Deutschland empfohlen, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern vorsorglich abzusagen. Auch NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hatte am Sonntag angekündigt, diese Empfehlung umsetzen zu wollen. Mit derzeit 484 Fällen bleibt NRW nach Angaben des Robert-Koch-Institutes das am stärksten betroffene Land (Stand: 9.3.2020, 8 Uhr).

Die Absage von Großveranstaltungen wäre für die König-Pilsener-Arena ein herber Schlag. Sprecherin Anja Jöhring weist darauf hin: „Wir sind als Veranstaltungsort nur Vermieter der Arena und können daher aber auch gar nichts absagen – wir sind hier auf die Entscheidung von lokalen Behörden und Veranstaltern angewiesen.“

In Oberhausen sind die Verantwortlichen der Stadt soeben zu einer Krisensitzung zusammengekommen, um genau darüber zu beraten. Die Ergebnisse sollen noch am heutigen Nachmittag bekannt gegeben werden.

Das Deutsche Rote Kreuz Oberhausen nimmt vor Ort Abstriche vor

Auf Grund der zunehmenden Verbreitung des neuen Coronavirus in Deutschland reagiert die Stadt Oberhausen jetzt auf die steigende Nachfrage nach Labortests. „Erfreulicherweise konnte das Gesundheitsamt Oberhausen kurzfristig dazu eine Vereinbarung mit dem Deutschen Roten Kreuz Oberhausen erreichen: Ab Montag, 9. März 2020, wird das DRK ein sogenanntes Corona-Test-Team zur Verfügung stellen, das zu Verdachtspersonen nach Hause fährt und vor Ort Abstriche macht“, teilt die zuständige Gesundheitsdezernentin Sabine Lauxen mit.

Oberhausen So wird das neue Virus übertragen Die Übertragung der Coronaviren erfolgt nach bisherigen Erkenntnissen vor allem über Tröpfcheninfektion: Niesen, Husten, Händeschütteln. Eine Übertragung durch Schmierinfektion spielt laut Robert Koch-Institut (RKI) wahrscheinlich nur eine untergeordnete Rolle. Wie ansteckend das neue Virus ist, lässt sich nur schwer beurteilen. Der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, sagte: „Das Virus wird leicht übertragen.“ Chinesische Behörden gehen davon aus, dass ein Infizierter durchschnittlich 1,4 bis 2,5 Menschen ansteckt – das wäre ähnlich wie bei Sars.

„Damit werden unnötige Fahrten zwischen Wohnort und Ärzten vermieden“, betont Dr. Henning Karbach, Leiter des Oberhausener Gesundheitsamtes. Karbach ergänzt: „Dieses Testteam kann aber nur im Rahmen einer Überweisung durch einen Arzt, ärztliches Personal von Krankenhausambulanzen oder der Oberhausener Notfallpraxis in Anspruch genommen werden.“

Alle Oberhausener bittet die Stadt um Verständnis dafür, dass der Abstrich mit Schutzausrüstung erfolgt, um das medizinische Personal vor einer möglichen Ansteckung zu schützen. Die Laboruntersuchungen selbst finden dann im Evangelischen Krankenhauses Oberhausen statt. Mit dem Ergebnis des Testes ist schon am nächsten Tag zu rechnen.

Hier geht es zum Newsblog mit allen Infos zur aktuellen Lage in NRW.