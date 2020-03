Oberhausen. Die Möglichkeit, Pflegebedürftige in die Tages- und Nachtpflegehäuser zu bringen, hat die Stadt Oberhausen nun stark eingeschränkt.

Wer als Pflegebedürftiger normalerweise zu Hause von seinen Angehörigen und ambulanten Pflegediensten versorgt wird, hat Anspruch darauf, zeitweise in Heimen über Nacht oder über Tag betreut zu werden. Die kurze Versorgung durch Profi-Pfleger dient der Entlastung der Angehörigen und wird von der Krankenkasse mit bis zu 2000 Euro im Monat bezuschusst.

Ausnahmen von dem Verbot für Schlüsselpersonen

Die Möglichkeit dieser Dienste untersagt nun die Stadt Oberhausen auf Weisung des Landes bis einschließlich 19. April per Allgemeinverfügung, um die Einschleppung von Coronaviren in stationäre Einrichtungen zu verhindern. Zwei Ausnahmen von diesem neuen Verbot gibt es allerdings: Schlüsselpersonen in der Coronakrise, wie beispielsweise Polizisten, Pfleger, Ärzte, die ihren Angehörigen zu Hause pflegen, können das Tages- und Nachtpflegeangebot noch annehmen. Die Regelung wurde von der Schließung der Kitas und Schulen übernommen – auch hier gibt es eine Notbetreuung für Kinder von Schlüsselpersonen der Coronavirus-Krise. Außerdem dürfen diejenigen Pflegebedürftigen die Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen noch nutzen, deren häusliche Versorgung sonst „glaubhaft gefährdet“ wäre.

Geschlossen werden mit dem per Allgemeinverfügung verhängten Betretungsverbot der Stadt auch weitgehend alle Einrichtungen zur beruflichen Reha, Werkstätten, heilpädagogische Praxen, Autismuszentren, Berufsbildungswerke und Berufsförderungswerke – Ausbildungsstätten für Behinderte also. Auch hier gibt es Ausnahmen für Schlüsselpersonen, intensiv zu betreuende Rehabilitanden und Menschen, die normalerweise in einer Werkstatt arbeiten und deren Betreuung ansonsten nicht sichergestellt wäre.

Das gilt in den Altenheimen für Besucher

In den Altenheimen, also den stationären Häusern für Dauer-Pflegebedürftige, gilt dagegen folgendes: Die Heimbetreiber müssen entweder grundsätzliche Besuchsverbote aussprechen oder müssen das Besuchsrecht auf maximal einen registrierten Besucher pro Bewohner herunterfahren. „Ausgenommen davon sind medizinisch oder ethisch-sozial angezeigte Besuche (z. B. Kinderstationen, Palliativpatienten)“, heißt es in der Allgemeinverfügung der Stadt.