Eigentlich wollten die Styrumer in geselliger Runde vor der Kirche St. Joseph im Oberhausener Süden ihren Maibaum aufstellen. Aber die Corona-Krise verhindert am 25. April an der Lothringer Straße den traditionellen Festakt. „Leider können wir die beliebte Veranstaltung nicht durchführen“, sagt Dirk Heßhaus von der Interessengemeinschaft Oberhausen-Styrum (IGOS).

Vereine hängen mit Planungen in der Luft

Der Zusammenschluss von Kaufleuten und Initiatoren aus dem Stadtteil hatte zuvor bereits seine Jahreshauptversammlung am 2. April abgesagt und blickt nun gebannt auf den Mai. Eigentlich sollte vom 7. bis 10. Mai das neu aufgelegte Styrumer Volksfest gefeiert werden. Aber ob es tatsächlich starten kann, bleibt ungewiss. „Wir befinden uns im Kontakt mit der Stadt. Die Gesundheit geht immer vor.“ Auch die Karnevalsgesellschaft Styrumer Löwen hängt wie viele andere Vereine mit ihren Planungen in der Luft. Ob die Jahreshauptversammlung am 24. April in der Bauernstube stattfindet, bestimmt die aktuelle Lage. Selbst zum Sommerfest vor der Josephkirche am 19. und 20. Juni heißt es aus dem Verein: „Unter Vorbehalt!“