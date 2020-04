Corona: Stoag weitet Tagfahrplan auf den frühen Morgen aus

Oberhausen. Die Stoag reagiert auf Kritik am Einsatz der Nachtbusse. Ab dem 6. April fahren Busse in den frühen Morgenstunden wieder alle Haltestellen an.

Nach deutlicher Kritik am Corona-Fahrplan der letzten Wochen erweitert die Stoag nun ihr Angebot im öffentlichen Nahverkehr in Oberhausen. Ab Montag, 6. April, wird der montags bis freitags gefahrene Samstagsfahrplan nun vorgezogen und gilt auch in den frühen Morgenstunden. Das teilte der Verkehrsbetrieb jetzt mit. Zwischen 4 und 8 Uhr werden dann nicht mehr wie bislang die Nachtexpress-Routen gefahren, sondern es gilt bereits der Tagfahrplan mit seinem größeren Liniennetz.

Diese Entscheidung kommt vielen Früharbeitern entgegen, die in letzter Zeit deutliche Umwege in Kauf nehmen mussten, um zu einer Nachtexpress-Haltestelle zu kommen. Ab Montag fährt die Stoag am frühen Morgen nun wieder alle bekannten Haltestellen im Stadtgebiet an, die meisten davon im 30-Minuten-Takt. Die Fahrten des Nachtexpress zwischen 4 und 8 Uhr entfallen damit. Samstags und sonntags gilt nach Angaben der Stoag weiterhin der reguläre Samstags- bzw. Sonntagsfahrplan, allerdings fahren weiterhin zwischen Mitternacht und 4 Uhr keine Busse.

Stoag erklärt sich: “Keine Zeit schnell neuen Fahrplan aufzustellen“

Das städtische Unternehmen erklärt sein Vorgehen in den letzten Wochen wie folgt: „Zu Beginn der Krise mussten wir sehr schnell unser Angebot ändern“, so Stoag-Geschäftsführer Werner Overkamp. „Es blieb keine Zeit, um einen neuen Fahrplan aufzustellen. Nun haben wir die Zeit genutzt, einen neuen Fahrplan zu erstellen.“

Um etwa bei einer veränderten Nachfrage seitens von Mitarbeiten aus den in der Corona-Krise stark geforderten Gesundheitsbereichen flexibel reagieren zu können, stehe die Stoag derzeit auch mit den Oberhausener Krankenhäusern, Alten- und Pflegeeinrichtungen und den Firmen im Gewerbegebiet Waldteich/Weierheide schon seit geraumer Zeit im Kontakt.

Weiter teilt die Stoag mit, dass der Aushang der neuen Fahrpläne bereits begonnen habe und nun 3.500 Pläne an den Haltestellen aufgehängt würden. Dies soll nach Möglichkeit bis Anfang nächster Woche vollzogen sein.

Aktuelle Fahrplaninformationen gibt es in der elektronischen Fahrplanauskunft unter www.stoag.de sowie über die Stoag-App.