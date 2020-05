Corona: Sparda West öffnet ihre Niederlassungen am Dienstag

An der Ecke Langemarkstraße/Helmhotzstraße befindet sich die Sparda-Filiale in Alt-Oberhausen.

Oberhausen. Die Genossenschaftsbank Sparda West macht nun wieder Besuche von Kunden in ihren Filialen vor Ort möglich – aber nur mit Schutzmaßnahmen.

Ab Dienstag, 4. Mai, öffnet auch die Sparda-Bank West ihre Filialen wieder in Oberhausen, weil sich die Corona-Lage nach Darstellung des Bankinstituts entspannt hat. Zum Schutz von Beschäftigten und Kunden hatte die Sparda-Bank ihre Niederlassungen Ende März geschlossen.

Die Kunden können nun die gewohnten direkten persönlichen Service- und Beratungsangebote auch in den Sparda-Bank-Filialen in der Langemarkstraße 24 und in der Bottroper Straße 168 wieder in Anspruch nehmen.

Dominik Kanders, Leiter der Sparda-Filiale in Oberhausen. Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

Dominik Kanders, Filialleiter der Sparda-Bank in Oberhausen-Mitte: „Natürlich bitten wir alle Kunden, weiterhin empfohlene Sicherheits- und Schutzmaßnahmen wie das Abstandhalten zu beherzigen.“

Mund- und Nasenschutzmaske ist Pflicht

In allen Filialen der Sparda-Bank West gilt die Pflicht, eine Mund- und Nasenschutzmaske zu tragen. Darüber hinaus beugt die Sparda-Bank West mit Mundschutz fürs Personal oder Plexiglasschutzscheiben im Service-Bereich vor.

Unabhängig von den Filialschließungen war die Bank in den zurückliegenden Wochen telefonisch, per E-Mail und über das Online-Banking erreichbar. Thorsten Geitz, Filialleiter der Sparda-Bank in Osterfeld: „Wir sagen Danke für die Geduld, wenn es am Telefon doch mal längere Wartezeiten gab.“