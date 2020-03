Corona: Oberhausen ermahnt Überraschungsgäste bei Hochzeiten

Oberhausen. Bei Trauungen dürfen nur das Brautpaar und der Standesbeamte anwesend sein. In Oberhausen halten sich nicht alle Gäste an die strengen Regeln.

Gäste von Hochzeiten in Oberhausen halten sich nicht immer an die scharfen Corona-Regeln. Das Kontaktverbot gilt auch für Hochzeitsfeiern. Doch Mitarbeiter des Ordnungsdienstes treffen immer wieder Überraschungsgäste an, die dem Brautpaar eine Freunde machen wollen. Das ist nicht erlaubt.

Die Stadt Oberhausen macht daher noch einmal darauf aufmerksam: Bei Trauungen darf nur das Brautpaar und der Standesbeamte anwesend sein. Das Team des Kommunalen Ordnungsdienstes kontrolliert nicht nur öffentliche Plätze, Restaurants und Wochenmärkte, sondern wird auch einen Blick auf Hochzeitsfeiern haben.

Beerdigungen nur im kleinen Kreis

Nicht einfach, aber auch bei Beerdigungen müssen die Gäste die Regeln beachten. Aus Sicht des Ordnungsdienstes klappt dies aber gut. Alle überprüften Bestattungen waren regelkonform, es nahm nur der engste Familienkreis teil.

Auch sonst scheint die Lage in Oberhausen derzeit vergleichsweise ruhig zu sein: Am Freitag vermeldete die Polizei Oberhausen 27 Einsätze im Zusammenhang mit der Coronakrise. Ordnungsanzeigen oder gar Strafanzeigen mussten aber nicht geschrieben werden. Es wurden acht Platzverweise erteilt.

Der Kommunale Ordnungsdienst stellte am Freitag in elf Fällen Ordnungswidrigkeiten fest, die jeweils mit einem Bußgeld von 200 Euro belegt wurden.