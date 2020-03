Oberhausen. Nun schränken die Katholischen Kliniken in Oberhausen ebenfalls ihre Patientenbesuche ein. Auch Veranstaltungen werden abgesagt.

So schnell kann sich die Lage ändern. Nachdem bereits Krankenhäuser in Oberhausen weitere Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus’ getroffen haben, zieht nun das K atholische Klinikum (KKO) nach.

Am Freitag, 13. März, hat die Krankenhausleitung des KKO entschieden, nun doch eine Besucherregelung einzuführen. An den drei Krankenhausstandorten wird ab sofort die Zahl der Besucher auf eine Person pro Patient am Tag beschränkt. Für Patienten in Isolierzimmern gilt ein Besuchsstopp. In begründeten Notfällen soll allerdings eine Ausnahmeregelung getroffen werden.

Patientenveranstaltungen werden abgesagt

Zur Klärung eines solchen Notfalles bittet das Krankenhaus um telefonische Kontaktaufnahme über die behandelnden Stationen oder die jeweiligen Telefonzentralen: im St. Clemens-Hospital 0208/695-0, im St. Marien-Hospital 0208/8991-0, im St. Josef-Hospital 0208/837-0.



Das KKO sagt außerdem ab Montag,16. März, bis Ende April alle Patientenveranstaltungen ab. Dies gilt neben den Vortragsabenden auch für die Kursangebote, die Kreißsaalführungen und Krankengottesdienste, die in regelmäßigen Abständen im Klinikum stattfinden. Die Veranstaltungen sollen zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

Bislang keine Verdachts- oder Krankheitsfälle am KKO

Wie das Katholische Klinikum weiter mitteilt, gibt es zurzeit weder Verdachts- noch bestätigte Corona-Virusfälle in den Krankenhäusern(Stand 13.3.2020 16:00 Uhr). Bis auf die aktuell getroffenen präventiven Maßnahmen herrsche momentan Regelbetrieb.