Pandemie Corona: Gibt es in Oberhausen noch Bedarf an Schutzvisieren?

Oberhausen. Der Oberhausener Volker Heim und sein Sohn Stefan suchen Abnehmer für Schutzausrüstung gegen das Coronavirus – und sehen weiteres Potential.

Gibt es in Oberhausen im Zuge der Coronakrise weiteren Bedarf an Schutzvisieren? Diese Frage stellen sich Volker Heim und sein Sohn Stefan Hilbrich, bei denen in den letzten Wochen der 3D-Drucker zur Herstellung des Gesichtsschutzes lief – aber inzwischen mangels Nachfrage still steht. Heim spricht von nicht gehobenem Potenzial und startet deshalb einen Aufruf.

Nachdem Stefan Hilbrich in den letzten Wochen Arztpraxen und das Vincenzhaus mit Ausrüstung aus dem Drucker beliefert hatte, stockt jetzt die Produktion. „Zum einen wissen wir nicht, wo Bedarf besteht. Zum anderen werden unsere Mails vielleicht skeptisch gesehen, weil im Moment Betrüger unterwegs sind“, sagt Volker Heim. Anfragen etwa an das Friedensdorf oder das Bischof-Ketteler-Haus seien unbeantwortet geblieben.

3D-Drucker stellen die Halterungen her, zusammen mit Plexiglas wird daraus ein Gesichtsschutzvisier. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Volker Heim kennt weitere Druckbegeisterte – und sieht Luft nach oben

Da sowohl Heims Firma Material gespendet hat als auch weitere Arbeitskollegen der ehrenamtlichen Druckerei frönen, sieht der engagierte Bürger noch Luft nach oben. „Und vielleicht gibt es ja mehr kleine Zellen in Oberhausen, die das gleiche Problem haben“, wirft Volker Heim ein. Angebot und Nachfrage können deshalb ab sofort an Schutzvisiere-Oberhausen@gmx.de übermittelt werden. Heim abschließend: „Wir bieten gerne unsere Hilfe an.“