Bei einem jüngeren Oberhausener Mann ist das neuartige Coronavirus nachgewiesen worden – damit ist nach Angaben der Stadtspitze der erste Fall mit der neuartigen Erkrankung im Stadtgebiet bestätigt.

Der Schmachtendorfer ist nach den bisher vorliegenden Informationen kürzlich aus seinem Ski-Urlaub zurückgekehrt und hatte über Grippe-Symptome geklagt. Aus Vorsicht ließ sich der Mann vom neuen Test-Team des Deutschen Roten Kreuzes Oberhausen (DRK) auf Coronaviren untersuchen. Der Abstrich wurde wie vorgesehen im Evangelischen Krankenhaus Oberhausen (EKO) ausgewertet – das Testergebnis wies am Dienstagabend ein positives Resultat aus: Der Mann leidet unter Corona. Bisher sind die Symptome des Patienten nicht besonders stark: Er muss nicht in ein Krankenhaus, sondern bleibt zusammen mit seiner Lebenspartnerin in Quarantäne zu Hause.

Stadt: Nur wenige Kontakte nach seinem Urlaub

Nach Angaben der Stadt hat der Mann nach seinem Urlaub nur wenige Kontakte gehabt, die Gesundheitsbehörde hat eine Kontaktliste erstellen lassen – und informiert während des Tages alle Kontaktpersonen. Diese sollen nun ebenfalls in häuslicher Quarantäne bleiben – auch wenn sie keine Symptome haben.

Oberbürgermeister Daniel Schranz hat auf die Nachricht des ersten bestätigten Coronafalls in Oberhausen sofort reagiert, seinen Terminkalender umgekrempelt und den bereits bestehenden Krisenstab für den Nachmittag einberufen. Bisher hieß der Krisenstab „Koordinierungsstelle“, er tagt nun ab sofort täglich und umfasst 15 bis 20 Personen. Dabei sind neben Schranz die Dezernenten Frank Motschull (Soziales), Michael Jehn (Ordnung), Jürgen Schmidt (Schule, Kitas) und Gesundheitsdezernentin Sabine Lauxen – und natürlich die Verantwortlichen von Feuerwehr, Gesundheitsamt und weitere Mediziner. Sie klären die Lage und fällen Entscheidungen.

Oberhausen überlegt auch Absage kleinerer Veranstaltungen

Die Runde überlegt am heutigen Tag nach der Absage aller Großveranstaltungen auch, inwieweit andere kleinere öffentliche Veranstaltungen ebenfalls abgesagt oder verschoben werden müssen. „Wir wollen das öffentliche Leben nicht lahmlegen, entscheiden mit hoher Verantwortung“, verspricht Schranz. Doch: „Es ist nicht sinnvoll, einen Disco-Abend mit 1001 Gästen abzusagen, aber eine Party mit 999 Gästen stattfinden zu lassen. Marschroute ist: Wie groß ist das Risiko für die Teilnehmer der Veranstaltung?“ Zudem werde auch die Risikostruktur der Gäste abgeschätzt: Weil vor allem ältere Menschen Symphonie-Konzerte in der Luise-Albertz-Halle besuchen, wurde dieser Abend bereits am gestrigen Dienstag von der Stadt gestrichen.

Info Zweimal täglich Corona-Anrufe Nach Angaben der Stadt Oberhausen sind jetzt mit dem bestätigten Corona-infizierten Mann 38 Personen in häuslicher Quarantäne. Bis Dienstag, 10. März, sollten nur 16 Menschen in Oberhausen in ihrer Wohnung bleiben, darunter gab es sieben begründete Verdachtsfälle. Alle sich in Quarantäne befindlichen Personen stehen nach Information der Stadtverwaltung zweimal täglich im Austausch mit dem Gesundheitsamt. Sie führen Tagebuch, werden persönlich nach ihrem Gesundheitszustand befragt und verfügen über einen direkten Kontakt zum Gesundheitsamt.

Wer etwa in großen, gut durchlüfteten Hallen mit weitem Abstand der Gäste Shows organisiert, verursache ein deutlich geringeres Ansteckungsrisiko als derjenige, der Partys in kleinen stickigen Räumen feiert, meint Schranz. Er selbst hat bereits seinen Diskussionsabend für Oberhausen-Ost/Knappenviertel „Auf ein Wort mit Daniel Schranz“ am Donnerstag, 12. März, um 18.30 Uhr vom Altenheim „Haus Abendfrieden“ in die nahe Markuskirche verlegen lassen.

Oberbürgermeister Daniel Schranz. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Der Oberhausener Oberbürgermeister wehrt sich gegen den Eindruck mancher Bürger, die Maßnahmen gegen das Coronovirus seien übertrieben. „Entscheidend ist, dass wir die Ausbreitung des Virus jetzt verlangsamen. Wir gehen verantwortlich damit um: Es gibt keinen Grund, in Hysterie und Panik zu verfallen, aber man darf das Virus auch nicht auf die leichte Schulter nehmen“, sagte Schranz im Gespräch mit der Redaktion. Wenn man nach Norditalien schaue, sehe man, dass das Gesundheitswesen schon jetzt seine Grenzen austesten müsse. „Wir wissen bisher noch zu wenig über das Virus, die Aussagen der Virologen sind sehr unterschiedlich, deshalb müssen wir jetzt Zeit gewinnen.“

Mehr aktuelle Informationen zur Ausbreitung des Coronavirus in der Region lesen Sie hier im News-Blog.