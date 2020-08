Centro lässt Kinder ein begehbares Riesenpuzzle malen

Oberhausen. Familien und Kitas können ab dem 17. August große Puzzleteile für ein begehbares Kunstwerk im Centro bemalen und dabei auch etwas gewinnen.

Für Abwechslung im Sommer und zur Stärkung des Gemeinschaftsgefühls, wie es in der Ankündigung heißt, will das Centro Oberhausen in diesem Monat ein begehbares Riesenpuzzle mit Familien und Kindertagesstätten gestalten.

Ab dem 17. August können sich Familien ein großes Puzzleteil am Infodesk im Mitteldom des Shoppingcenters abholen, um es zu Hause selbst zu gestalten. Die Einzelteile sind etwa 40 Mal 25 Zentimeter groß. Das Kunstwerk muss dann bis zum 3. September wieder abgegeben werden. Einen Tag später, soll es dann zusammengesetzt sein, Besucher können es besichtigen.

Mit im Boot ist der Spielehersteller Ravensburger. Die Teilnehmer können auch etwas gewinnen: Im Lostopf sind zehn Spielepakete im Wert von jeweils 50 Euro, Hauptpreis ist ein Erlebniswochenende im Freizeitpark Ravensburger Spieleland am Bodenseeverlost.

Den Kitas in Oberhausen werden die Puzzleteile auf Wunsch in die Einrichtung gebracht, nach dem Bemalen werden sie wieder abgeholt.