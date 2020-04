Caritasverband prämiert besten Kurzfilm über „gute Menschen“

Oberhausen. Amateure und Profis können bis zum 15. September ihre Filme einreichen – die Auszeichnung der Besten folgt am 14. November.

Den mit bleifüßiger Ironie durch manche Kommentarspalten stapfenden Kampfbegriff „Gutmensch“ knöpft sich nun der Caritasverband für das Bistum Essen vor: „Denn die oft als Gutmenschen Geschmähten und Diffamierten halten mit ihrem Engagement die Gesellschaft zusammen.“ Sichtbar machen soll dies der Kurzfilm-Wettbewerb mit dem Motto „Sei gut, Mensch!“

Die Caritas sucht also Visionen, Geschichten und Perspektiven von „guten Menschen“. Zu gewinnen sind insgesamt 6000 Euro Preisgeld. Eingeladen sind Filmschaffende, Absolventen der Filmhochschulen, Autodidakten, Amateure und Profis, mit ihren kreativen Mitteln ihre Geschichten und Perspektiven von „guten Menschen“ einzureichen – und zwar bis zum 15. September 2020.

Teil der bundesweiten Caritas-Jahreskampagne

„Wenn die Situation es dann zulässt“, so die Pressemitteilung der Caritas, werden zehn beteiligte Filmteams am 14. November 2020 zur Prämierung der drei besten Filme in Oberhausens Lichtburg Filmpalast eingeladen. Außerdem zeigt die Caritas an diesem Nachmittag die zehn von der Wettbewerbs-Jury nominierten Filme.

Alle Infos für Filmemacher, Wettbewerbsbedingungen, technische Anforderungen, Bewerbungsverfahren und Reglement sind online der Projektwebsite www.seigutmensch.de/filmwettbewerb zu entnehmen. Auch der Video-Trailer für die Social Media-Werbung steht hier zum Download bereit. Der Wettbewerb ist Teil der gleichnamigen bundesweiten Caritas-Jahreskampagne 2020. Ihr zentrales Anliegen ist es, den Begriff „Gutmensch“ nicht länger den Hetzern und Scharfmachern zu überlassen.