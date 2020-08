Caritas Oberhausen verlässt die Mülheimer Straße

Hier, an der Mülheimer Straße 188, war die Caritas Oberhausen 52 Jahre lang beheimatet. Nun ist der Verband umgezogen.

Oberhausen. Die Geschäftsstelle der Oberhausener Caritas ist umgezogen. Für die Immobilie an der Mülheimer Straße wird ein Käufer gesucht.

1968 hat sich die Caritas Oberhausener an der Mülheimer Straße niedergelassen. Nach 52 Jahren hat der Verband seine angestammte Adresse nun verlassen. Ab sofort ist die Zentrale an der Lothringer Straße 60 beheimatet. Für die Immobilie an der Mülheimer Straße 188 sucht die Caritas nun einen Käufer.

Modernisierung und die weitere Nutzung des alten Gebäudes an der Mülheimer Straße schien dem Caritas-Verband „im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten nicht sinnvoll“. Die neue Geschäftsstelle an der Lothringer Straße beheimatet nun die kompletten internen Service-Dienste, Abteilungsleitungen und den Vorstand.

Übersicht der Hilfsangebote

Alle Beratungsangebote sind an anderen Standorten gebündelt. Bereits seit dem vergangenem Sommer sind Angebote rund um Familie, Bildung und Beratung an den Förderturm 8 neben das Bero-Center gezogen, erreichbar unter 0208-94 04 40. Dort befinden sich die Erziehungsberatung, die Schwangerenberatung, der Pflegekinderdienst, die ambulanten Hilfen, die Ehe-, Familien und Lebensberatung sowie die Schulsozialarbeit und der Offene Ganztag.

Die allgemeine Sozialberatung ist inzwischen an der Nürnberger Straße 5 in Osterfeld angesiedelt. Das Psychosoziale Gesundheitszentrum unter anderem mit der Kontakt- und Beratungsstelle für psychisch Erkrankte (KOBS) behält seinen Standort an der Mülheimer Straße 202 im Altfrid-Haus.

Bei allen Hilfe-Anfragen erreichen Sie die Caritas Oberhausen unter 0208-91 10 70, per E-Mail an hilfe@caritas-oberhausen.de. Weitere Infos: caritas-oberhausen.de