BUND-Sprecherin verteidigt angezählte Dezernentin Lauxen

Oberhausen. Oberhausens oberste Naturschützerin Cornelia Schiemanowski lobt die Arbeit von Sabine Lauxen beim Umwelt- und Naturschutz. Ein Gastkommentar.

Cornelia Schiemanowski, Sprecherin der Oberhausener Kreisgruppe Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), findet lobende Worte für die in die Kritik geratene städtische Beigeordnete Sabine Lauxen. Die Wiederwahl der Dezernentin für Umwelt, Mobilität und Gesundheit am 22. Juni steht auf der Kippe. Ein Gastkommentar:

„Kopf ab!“ rief die Königin in der wunderschönen Erzählung „Alice im Wunderland“. An diese Szene erinnert mich die Ankündigung, dass die Dezernentin Sabine Lauxen möglicherweise nicht wiedergewählt werden soll.

Nach Soziadezernentin Münich die nächste Frau, die den Rat verlassen könnte

Im Jahr 2019 rollte der Kopf von Elke Münich, jetzt soll Sabine Lauxen ihren verlieren. Der Stadtrat lässt die Köpfe rollen! Nach dem 22. Juni wäre die Spitze der Oberhausener Stadtverwaltung endlich wieder frauenfrei. Dabei waren beide Frauen in ihrer Arbeit in der Stadtverwaltung viel loyaler als die Untertanen der Königin in „Alice im Wunderland“. Ja, sie haben sogar vieles mitgetragen und verteidigt, was objektiv gegen die Interessen ihres Aufgabenbereichs gerichtet war. Denn Klimaschutz, Naturschutz und ökologische Stadtplanung stehen in Oberhausen nicht gerade oben in der Liste der Prioritäten städtischer Politik. Entsprechend schlecht ist der Fachbereich des Dezernats personell und mit finanziellen Mitteln ausgestattet.

Als eine im Umwelt- und Naturschutz ehrenamtlich seit 1985 engagierte und parteilose Bürgerin habe ich viele Politiker und Dezernenten kennengelernt, die erheblich schlechtere Arbeit abgeliefert haben und dennoch aus politischen Gründen gehalten und abgesichert wurden. Frau Lauxen hat in ihrer Amtszeit einige Projekte angestoßen, die für den Klima- und Naturschutz in Oberhausen sehr gut sind, wie das Artenschutzprojekt „Bündnis Biene“, die Förderung des Radverkehrs, die Einrichtung eines Baumforums, Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel. Im Naturschutzbeirat war sie als Dezernentin häufiger Gast – ander als ihre Vorgänger, die dort nie zu sehen waren. Und nicht zu vergessen ist ihr starker Einsatz für den Gesundheitsschutz der Oberhausener Bevölkerung in der Corona-Krise.

„Hat ihre Aufgabe mutig übernommen“

Sabine Lauxen muss als Wahlbeamtin natürlich damit rechnen, dass es bei den acht Jahren Gastspiel in Oberhausen bleibt. Dennoch hat sie die Aufgabe mutig übernommen, obwohl sie wusste, dass es hier alles andere als leicht ist, neue Projekte durchzusetzen. Dass nicht alles gelingen kann, ist eine Binsenweisheit, aber sie hat viele Fördergelder für Oberhausen eingesammelt und bestimmt könnten es noch mehr werden, wenn sie in ihrem Dezernat mehr Mitarbeiter hätte.

Als Frau und als Umwelt- und Naturschützerin würde ich die Wiederwahl von Sabine Lauxen sehr begrüßen und ich würde mir wünschen, dass sie bessere Handlungsbedingungen bekommt, zum Beispiel durch mehr Personal und finanzielle Ressourcen. Wenn sie nicht wiedergewählt wird, ist das auch ein sehr negatives Signal für die Kommunalwahl – zeigt es doch wieder einmal, dass es im Stadtrat oft nicht um konstruktive Politik geht, sondern um wahltaktisches Kalkül.

„SPD soll nicht Dezernentin abstrafen“

Die SPD sollte sich nicht versucht fühlen, nach dem Koalitionsbruch mit den Grünen nun die Dezernentin abzustrafen, denn viele Wählerinnen und Wähler werden sich genau daran erinnern, dass sie damit innerhalb kurzer Zeit gegen zwei Dezernentinnen gestimmt haben. Die kleinen Parteien sollten sich fragen, wem sie damit nützen, wenn sie Frau Lauxen nicht wiederwählen.