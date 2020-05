Zeugen gesucht Brutaler Überfall am Olga-Park in Osterfeld: Zeugen gesucht

Oberhausen. Jugendliche attackierten in Osterfeld ein Pärchen, das gerade am Olga-Park aus dem Linienbus ausgestiegen war. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Brutaler spätabendlicher Überfall in Osterfeld – die Polizei sucht Zeugen.

Zu dem Geschehen kam es am Montag, 18. Mai, gegen 22.20 Uhr: Ein Mann (49) wurde in Oberhausen-Osterfeld beraubt und niedergeschlagen. Der 49-Jährige stieg mit einer Begleitung, einer 43 Jahre alten Frau, am Olga-Park aus einem Linienbus. Dort wurden die beiden von sechs Jugendlichen im Alter zwischen 17 und 20 Jahren beleidigt und angepöbelt.

Zunächst flüchtete das Pärchen in Richtung Bottroper Straße/Fahnhorststraße. Drei der jungen Leute verfolgten es und drangen weiter auf die beiden ein. Der Mann holte schließlich sein Handy heraus und versuchte, die Polizei zu rufen.

Handy entrissen

Daraufhin bedrohte einer der jungen Männer ihn mit einem Messer. Das Handy wurde ihm entrissen und er wurde zu Boden geschlagen. Auch auf dem Boden wurde er weiter geschlagen und getreten. Als ein Zeuge (36) hinzukam, ließen die Täter von dem Mann ab und flüchteten in Richtung ÖPNV-Trasse.

Alle drei sollen circa 185 cm groß sein. Einer war circa 20 Jahre alt, schlank und trug kurzes blondes Haar, eine Zahnspange, blaue Jeans, helle Turnschuhe und eine weiße Sweatshirtjacke. Ein weiterer Jugendlicher soll circa 18 Jahre alt sein, mit schwarzen Haaren, er trug einen blauen Pullover und eine dunkle Basecap.

Das Kommissariat 12 der Polizei Oberhausen sucht jetzt Zeugen unter 0208 826-0 oder per Mail an die Adresse poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.