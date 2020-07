Betrunkener Fahrer (42) landet gefesselt im Streifenwagen

Direkt am Präsidium vorbei bahnte sich der Autofahrer am Montagvormittag seinen Weg in Richtung Fußgängerzone.

Oberhausen. Ein Mann (42) war mit dem Auto auf dem Friedensplatz in Oberhausen und in der Fußgängerzone unterwegs – doch das ist in diesem Fall nicht alles.

Die Polizei Oberhausen fragt: „Warum fährt man an einem Montagvormittag mit einem Auto, berauscht von Alkohol und Kokain, dafür aber ohne Fahrerlaubnis, vorbei an einer Polizeiwache und unter den Augen von Polizisten durch eine Fußgängerzone?“

Anlass ist der aktuelle Fall eines 42-jährigen Mannes aus Kleve, der am Montag, 27. Juli, am Friedensplatz unterwegs war. Polizisten beobachteten die Tour des Klevers und alarmierten sofort eine Streifenwagenbesatzung, die den Fahrer und seine Beifahrerin schon nach wenigen Minuten auf dem Friedensplatz kontrollierte.

Starker Alkoholgeruch

Schon nach den ersten Worten bemerkten die Polizisten einen starken Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes. Unumwunden gab er sofort zu, dass er keine gültige Fahrerlaubnis besitze, das Auto aber auch nicht gefahren habe. Insgesamt deuteten die undeutliche und verlangsamte Sprache des Mannes, der Alkoholgeruch und sein stark schwankender und unsicherer Gang auf einen unzulässigen Trunkenheitsgrad hin, was ein Alko-Test mit über 1,8 Promille bestätigte. Als die Polizisten in seinen Hosentaschen neben dem Fahrzeugschlüssel dann noch ein Drogentütchen mit Inhalt fanden, gab der Mann zu, dass er „natürlich“ Betäubungsmittel nehme und Kokain konsumiert habe.

Blutprobe löst Widerstand aus

Um zur Beweissicherung eine Blutprobe entnehmen zu können, wollten die Polizisten ihn in ein Krankenhaus bringen. Das passte ihm nun allerdings doch nicht und er begann sich zu wehren. So blieb den Polizisten nichts anderes übrig, als den Mann gefesselt im Streifenwagen zu transportieren.

Nach Abschluss der Maßnahmen konnte der Klever dann das Krankenhaus wieder verlassen. Nur kurze Zeit später tauchte er dann aber schon wieder gegenüber der Polizeiwache auf und beschimpfte und beleidigte lauthals die Polizisten. Die Folge: Strafverfahren wegen der Verkehrs- und Drogendelikte, wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.