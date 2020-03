Der Satz kommt aus tiefstem Herzen. Mit einem resigniert klingenden Seufzen klagt die Kassiererin eines Oberhausener Baumarktes: "Leute, bleibt doch einfach alle zu Hause!" Sie sagt es mehr zu sich als zu den Kunden. Die hören nämlich ohnehin nicht zu, sondern streiten sich darüber, wer wen angerempelt und die Gießkanne aus dem Einkaufswagen hat fallen lassen. Dass Bau- und Gartenmärkte trotz Corona-Pandemie öffnen dürfen, nutzen sie, um sich in diesen Tagen verstärkt mit dem in ihren Augen offenbar Nötigsten einzudecken: Blumen, Rindenmulch, Gartendeko.

Auf Erlass der Bundesregierung bleiben die meisten Geschäfte seit Mittwoch geschlossen, um die Ausbreitung des Coronavirus' zu verlangsamen. Ausgenommen sind unter anderem Lebensmittelläden, Apotheken, Friseure, Reinigungen - und eben auch Baumärkte. Sie müssen allerdings Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, um Kunden und Mitarbeiter zu schützen.

Abstandsregel halten nur wenige Kunden ein

Daran halten sich aber leider nur wenige. Egal ob im Hagebaumarkt, bei Hornbach oder Hellweg: Kunden rennen an diesem Vormittag den Märkten zwar nicht die Bude ein, aber es herrscht geschäftiges Treiben. An die Abstandsregel von zwei Metern zum Nebenmann denken dabei die wenigsten. Auf der Suche nach dem richtigen Reiniger für die Terrasse ("Entschuldigung, meine Frau schickt mich") pirscht sich ein älterer Herr an den jungen Mitarbeiter heran. Der schreckt auf, geht einen Schritt zurück. Und hilft dennoch freundlich weiter.

"Nein, Sie bleiben jetzt stehen! Hinter dem Einkaufswagen!" Von der Kasse dringt eine laute Stimme. Der Kassiererin ist es zu bunt geworden, ein Kunde hat den direkten Kontakt gesucht. Dabei stehen die Verhaltensregeln doch groß angeschrieben am Eingang des Marktes: Zwei Meter Abstand halten! Und ein Mitarbeiter hat vor dem Betreten des Marktes persönlich darauf hingewiesen: Bezahlen nur per Karte oder am SB-Terminal zum Ware selber Scannen. Viele Kunden quittieren die Aufforderungen mit einem Achselzucken.

Plexiglas-Scheiben sollen schützen

Der persönliche Eindruck täuscht nicht: Artikel aus den Bereichen Garten und Innenraumverschönerung seien derzeit besonders nachgefragt, bestätigt eine Sprecherin des Unternehmens Hellweg, das auch mit einer Filiale an der Buschhausener Straße in Oberhausen vertreten ist. Die Kunden kaufen demnach nicht nur im stationären Handel, sondern verstärkt auch im Internet. Mitarbeiter an der Hellweg-Kassen sollen derweil durch Plexiglas-Scheiben geschützt werden; im Kassenbereich stehen Schilder, die den nötigen Abstand zum nächsten Kunden markieren.

Das Unternehmen Hornbach appelliert in einer schriftlichen Erklärung, die Vorsichtsmaßnahmen ernst zu nehmen - "im eigenen Interesse, aber auch mit Blick auf die Gesundheit unserer Kolleginnen und Kollegen in den Märkten." Beratungsgespräche finden auch in der Oberhausener Filiale am Brammenring nur noch an der Infotheke statt. Der Mindestabstand von zwei Metern soll eingehalten werden, vor allem auch im Kassenbereich. Sollte es zu einem Ansturm der Kunden kommen, würden Mitarbeiter zudem den Zugang zu den Märkten regulieren, kündigt die Geschäftsführung an.

Prima Zeit für Gartenarbeit

Recht unbekümmert schlendert derweil eine junge Mutter mit ihren zwei kleinen Töchtern durch die Gänge eines Marktes. Dem Inhalt der Einkaufswagen zufolge wird das Kinderzimmer neu dekoriert. Viel vor hat ganz offensichtlich auch der Fahrer des Multivans, der gerade den Parkplatz verlässt. Durchs Heckfenster erkennt man Paletten mit Blumen, einen pink blühenden Strauch und jede Menge Säcke Rindenmulch. Keine Sorge: Anders als vielerorts bei Toilettenpapier und Nudeln gibt es bei der Blumenerde bislang keinen Engpass, die Regale sind in allen Märkten gut gefüllt.

Ob sie das Virus nicht fürchten, verneint an diesem Vormittag die Mehrheit der stichprobenartig befragten Kunden. Manchen schütteln nur mit dem Kopf als wollten sie sagen: "Lass mich in Ruhe mit dem Quatsch." Andere machen sich zwar Sorgen, sind sich aber sicher: "Ich schütze mich ja und wasche mir regelmäßig die Hände, da wird schon nichts passieren." Seinen Namen möchte keiner der Befragten an dieser Stelle öffentlich lesen. Schon gar nicht dieser junge Mann: "Ist doch eine prima Zeit für die Gartenarbeit. Ich hab' mir erst mal einen Krankenschein besorgt. War noch nie so leicht wie im Moment."