Eines der auch in Oberhausen am häufigsten genutzten Medikamente ist aktuell in keiner Apotheke mehr zu bekommen. Darauf hatte eine Oberhausenerin, die ihren Namen nicht nennen möchte, hingewiesen. Sie ist Krebspatientin und bekommt zur Vorbeugung und als Dauermedikament Ranitidin. Die 55-Jährige vermutete einen Lieferengpass. Was sie nicht ahnte: Sie wies mit ihrem Tipp auf die Spitze eines weltweiten Arzneimittelskandals hin.

Bislang sorgt der Vorfall vor allem in Fachkreisen für Unruhe: Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) hatte bereits am 17. September eine Überprüfung ranitidinhaltiger Arzneimittel eingeleitet und einen Rückruf gestartet. Denn Tests hatten ergeben, dass etliche Chargen dieses Medikaments durch die wahrscheinlich krebsauslösende Substanz N-Nitrosodimethylamin (NDMA) verunreinigt sind.

Eines der in Deutschland am häufigsten eingesetzten Medikamente

Ranitidin zählt zu den in Deutschland am häufigsten eingesetzten Medikamenten. Das Wissenschaftliche Institut der AOK (WIdO) gibt an, dass „niedergelassene Ärzte Ranitidin-Präparate 2018 rund 748.000-mal verordnet haben“. In niedrigen Dosierungen ist es rezeptfrei in den Apotheken zu bekommen, höhere Dosierungen sind verschreibungspflichtig.

Der Wirkstoff wird unter anderem zur Kontrolle der Magensäureproduktion bei Sodbrennen, zur Behandlung von Refluxerkrankungen (chronischer Rückfluss von Magensäure in die Speiseröhre) sowie zur Prophylaxe von Magengeschwüren in der Tumortherapie eingesetzt.

Den Stein ins Rollen gebracht hatte die amerikanische Online-Apotheke Valisure, die auf ihrer Homepage damit wirbt, dass sie jede Charge jedes Arzneimittels, das sie verkauft, selbst testet. Nach eigenen Angaben seien Valisure-Mitarbeiter bei einem solchen Test auf NDMA in Ranitidin gestoßen und hätten einen entsprechenden Hinweis an die US-amerikanische Arzneimittelbehörde (FDA) gegeben. FDA habe dann auch die europäische Arzneimittelbehörde (EMA) eingeschaltet.

Ein akutes Risiko besteht zurzeit nicht

Maik Pommer, Sprecher des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte, bestätigt auf Nachfrage: „Als vorsorgliche Maßnahme sollen alle Zulassungsinhaber ihre Herstellungsverfahren überprüfen, um das Risiko einer möglichen Nitrosaminverunreinigung zu erkennen und falls notwendig zu verringern.“ Bei der Aufnahme von sehr geringen Mengen sei keine schädliche Wirkung zu erwarten. Konkrete Testergebnisse lägen aber noch nicht vor. Der Rückruf sei ausschließlich zum vorbeugenden Schutz der Patienten erfolgt. „Ein akutes Risiko besteht nach aktuellem Kenntnisstand nicht.“

Von der EMA zurückgerufen wurden hauptsächlich Medikamente, die Ranitidin enthalten, das von dem indischen Wirkstoffhersteller Saraca Laboratories Limited produziert worden ist. Saraca wirbt auf seiner Homepage übrigens damit, seine Produkte in über 40 Länder zu liefern. Damit ist also noch völlig unklar, welche Dimensionen dieser Arzneimittelskandal tatsächlich annehmen könnte. Zumal laut Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte bereits jetzt Indizien vorliegen, dass auch der Wirkstoff weiterer Hersteller von der Verunreinigung betroffen sein könnte.

Pommer führt aus: „Um festzustellen, ob für Patienten, die Ranitidin verwenden, ein Risiko durch NDMA besteht, wertet die EMA derzeit alle Daten aus.“ Sobald Ergebnisse verfügbar seien, werde darüber informiert.

Über die Arzneimittelproduktion generell nachdenken

Der Oberhausener Kreisvertrauensapotheker Martin Müller hält die weitgehende Konzentration der Arzneimittelproduktion auf wenige Standorte im Ausland generell für bedenklich. Für ihn liegen hier die eigentlichen Ursachen auch für immer häufiger werdende Lieferengpässe. Zwar sei die genaue Ursache der aktuellen Verunreinigung von Ranitidin noch nicht geklärt. Aber der Fachmann weiß: „Wenn Herstellungsprozesse aus Kostengründen verändert werden, kann es durch chemische Prozesse zu Kontaminierungen kommen, an die zunächst niemand gedacht hat.“

Oberhausen Patienten sollten sich an ihren Arzt wenden Vom Ranitidin-Rückruf betroffene Patienten können sich bei Fragen an ihren Hausarzt oder ihre Apotheke wenden. Eine Umstellung auf einen anderen Wirkstoff ist nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt grundsätzlich möglich.

In solchen Fällen griffen zum Glück die Kontrollen der europäischen Behörden. Müller meint sogar: „Manchmal zu schnell.“ Denn oft werde vor einem Rückruf nicht darauf geachtet, ob ausreichend Ersatzware auf dem Markt sei. Immerhin: Im Fall von Ranitidin gebe es für jede Anwendung ausreichend Ersatzmittel. „Aber als Bluthochdruckmittel oder Antidepressiva betroffen waren, sah die Sache anders aus.“