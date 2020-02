Oberhausen. Schwimminseln werden zu Logenplätzen: Bei der Kino-Poolparty im Aquapark Oberhausen können Badegäste vom Becken aus einen Film schauen.

Aquapark Oberhausen: Spaßbad in Neuer Mitte wird zum Kino

Gehen wir am Sonntag ins Schwimmbad oder ins Kino? Wer sich nicht entscheiden kann, ist womöglich im Aquapark in Oberhausen an der richtigen Adresse: Am Sonntag, 9. Februar steigt die zweite Ausgabe der Kino-Poolparty in der Neuen Mitte.

Das Erlebnisbad verwandelt sich an diesem Tag von 15 bis 19 Uhr in eine „schwimmende Kinolandschaft“, heißt es in der Ankündigung. Die Besucher entscheiden über Applaus, welcher Film gezeigt wird. Drei Streifen stehen zur Auswahl; welche genau, gibt der Aquapark zunächst nicht bekannt. Einen Aufpreis zum normalen Eintritt ins Spaßbad (Tageskarte für Kinder: 8 Euro, Tageskarte für Erwachsene: 11 Euro, ermäßigt: 10 Euro) zahlen die Kinoschwimmer nicht, das Oberhausener Verkehrsunternehmen Stoag unterstützt die Veranstaltung als Sponsor.

Aufblasbare Schwimminseln fungieren am Sonntag als schwimmenden Logenplätzen. Eine 16:9-Großbildleinwand wird am Rand des Schwimmbeckens aufgebaut. Als Zielgruppe angesprochen sind laut Veranstalter Kinder, Jugendliche und Familien. Nähere Infos: www.aquapark-oberhausen.com