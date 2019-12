Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Anekdote aus Kindertagen

An eine Uhr kann sich Axel Schmiemann ganz besonders gut erinnern: An eine etwa 250 Jahre alte französische Pendeluhr, die in seinem Elternhaus an der Wand im Wohnzimmer hing. Als Kind setzte Axel Schmiemann seinen Teddy einst auf den Wohnzimmertisch, um ihn mit Spielzeug-Pfeil und Bogen abzuschießen. Ein Pfeil ging daneben – das Pendel der Uhr zierte ein Loch.

Einige Wochen konnte er sein Missgeschick vor dem Vater verbergen. Doch dann íst das Missgeschick aufgeflogen. Es setzte ein großes Donnerwetter – und der Vater flickte das Loch. Und heute? „Ich renoviere derzeit mein Büro“, erzählt Axel Schmiemann. „Wenn es fertig ist, hänge ich mir die Uhr dort an die Wand.“