Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Abriss keine Option

Das Grundstück und die Immobilien an der Jagdstraße direkt an der Stadtgrenze zwischen Oberhausen und Essen hatten im Laufe der Jahre mehrere Eigentümer. Doch die Sanierungspläne der einzelnen Unternehmen sind immer wieder im Sande verlaufen. Ein immer wieder genanntes Hindernis: die komplexen Vorgaben samt Auflagen der Baugenehmigungen.

Ein weiteres Problem: In dem Gebiet an der Jagdstraße dürfen laut Baurecht keine neuen Wohnungen errichtet werden. Abriss und Neubau war also nie eine Option. Die Gebäude müssen im Bestand saniert werden, wenn dort weiter Menschen wohnen sollen.