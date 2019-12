Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

91-seitige Vorhabenliste kam verspätet

Der Hauptausschuss hat über die 91-seitige Liste an Vorhaben in den nächsten Jahren und der jeweiligen Ausprägung der Bürgerbeteiligung noch nicht entschieden. Diskussion und Beschluss wurden in den Rat geschoben, der am nächsten Montag ab 15 Uhr öffentlich im Rathaus tagt.

Grund für die Aufschieberitis: Die Stadtverwaltung Oberhausen hat es geschafft, die im Vergleich zum Juli 2019 nur in drei Punkten geänderte Aufstellung erst anderthalb Stunden vor der Hauptausschuss-Sitzung den Politikern per Mail zuzuleiten. Was an der Aufstellung der Liste so aufwändig war, dass diese nur verspätet eintrudelte, konnte keiner sagen – jedenfalls sahen sich die Politiker außerstande, so schnell alles zu lesen und zu beurteilen.