230 Seiten voller Hilfsangebote für behinderte Menschen

Oberhausen. Ab sofort im Angebot: Die neue Broschüre „Wegweiser – Informationen für Menschen mit Behinderung in Oberhausen“ mit wichtigen Kontaktadressen.

Der Bereich Chancengleichheit hat die Broschüre „Wegweiser – Informationen für Menschen mit Behinderung in Oberhausen“ neu aufgelegt. „Bereits die erste Auflage wurde sehr gut angenommen“, sagt Britta Costecki, Leiterin des Bereichs Chancengleichheit. Daher habe schnell festgestanden, dass es eine Neuauflage geben werde.

In Zusammenarbeit mit der städtischen Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung werden in dieser neuen Broschüre nun auf 230 Seiten Angebote und Kontaktadressen, unter anderem aus den Bereichen Beratung, Ausbildung und Arbeit, Finanzielle Hilfen, Freizeit, Hilfe bei Gewalt und Wohnen, bereit gestellt.

Alle Texte wurden in einer leichten Sprache verfasst

Svenja Limp aus der Koordinierungsstelle Inklusion ergänzt: „Die Texte wurden in einer leichten Sprache verfasst und offiziell geprüft, um möglichst alle Menschen erreichen zu können“. Für Menschen mit einer Sehbehinderung oder Erblindung gibt es zudem eine Version als Word-Datei, die auf Anfrage zugeschickt werden kann.

Der „Wegweiser – Informationen für Menschen mit Behinderung in Oberhausen“ ist über folgende Kontaktstellen als gedruckte und digitale Variante erhältlich: Im Internet unter www.oberhausen.de, per Post unter der Anschrift Stadt Oberhausen, Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung, Tirpitzstraße 19, 46145 Oberhausen, per Mail unter behindertenberatung@oberhausen.de sowie telefonisch unter 0208-825-6181.