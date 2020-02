13 Prozent mehr Fahrzeuge als vor zehn Jahren

Die Zahl der in der Bundesrepublik gemeldeten Pkw erreichte am 1. Januar 2019 nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes mit 47,1 Millionen Fahrzeugen den höchsten Wert aller Zeiten. Im Vergleich zum 1. Januar 2018 stieg die Zahl der Pkw um 621.000 – das ist ein Plus von 1,3 Prozent. Die Gesamtzahl aller Kraftfahrzeuge lag 2019 bei 57,3 Millionen; der Fahrzeugbestand inklusive Anhänger belief sich auf 64,8 Millionen.

In Oberhausen stieg die Zahl der Kraftfahrzeuge mit Anhängern im Laufe des Jahres 2018 um 1689 Fahrzeuge auf 135.228 Fahrzeuge – das ist ein Anstieg um 1,26 Prozent. Ende vergangenen Jahres sind insgesamt mehr als 137.411 Kraftfahrzeuge bei der Stadt angemeldet gewesen. Das sind fast 16.000 mehr als zehn Jahre zuvor (plus 13 Prozent).