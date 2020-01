Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zur Person

Alexander Waldhelm wohnt in Mülheim, er studierte in Bochum Medienwissenschaften und Germanistik. Danach arbeitete er bei verschiedenen Medien und Unternehmen als Journalist, Redakteur und Texter - derzeit im Forschungszentrums Jülich. Waldhelm ist verheiratet und hat vier Kinder.

2013 begann er mit der Arbeit an dem Drehbuch für „Pottkinder – ein Heimatfilm“. Er drehte den Film als Low-Budget-Produktion. Er lief ab 2017 in rund 25 Kinos in Deutschland.

2018 war Waldhelm an der Entstehung einer Musik-Doku über den Musiker Andy Brings beteiligt. 2019 drehte er den Krimi „Beziehungen – kein schöner Land“.