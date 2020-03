Zeitreise bis Manga-Workshop – viel los in Mülheim Styrum

Mangazeichnen: Alexandra Völker zeigt bei einem Workshop am 11. März in der Stadtteilbibliothek Styrum, wie’s geht.

Mülheim. Die kulturelle Woche „Echt Styrum“ steht vor der Tür. Vom 9. bis zum 15. März gibt es zahlreiche Aktionen zum Mitmachen für Jung und Alt.

In vielen Ecken und Winkeln von Styrum wird es nächste Woche munter hergehen. Die kulturelle Woche „Echt Styrum – Eine Woche Bambule“ geht in die zweite Runde.

Vom 9. bis zum 15. März können Mülheimer Bürger den Stadtteil Styrum kennenlernen und bei verschiedenen Angeboten gemeinsam singen, malen, tanzen, experimentieren oder gemütlich beisammen sein. Die Aktionswoche findet dieses Jahr zum zweiten Mal statt, nachdem das Projekt 2019 „ein voller Erfolg war“, wie Lisa Hetzel von der Koordinierungsstelle Kulturelle Bildung erzählt. „Die Woche war ein gelungenes Beispiel für die Vernetzung eines Stadtteils.“

Premiere 2019 war „ein voller Erfolg“

Die kulturelle Woche wird organisiert durch das Bildungsnetzwerk Styrum, die Koordinierungsstelle Kulturelle Bildung und die Begegnungsstätte Feldmann-Stiftung. 34 Partner wirken dieses Jahr mit und haben über die sieben Tage hinweg 29 Aktionen für Jung oder Alt auf die Beine gestellt. Diese laden zum Mitmachen ein und ermöglichen neben dem Kennenlernen von Kunst und Kultur auch das Knüpfen neuer Kontakte.

Start mit einer Sportstunde für Senioren

Am Montag, 9. März, startet die Woche mit einer Sportstunde für Senioren, die beweglich bleiben wollen. Wer nicht mehr auf der Matte herumhüpfen kann und trotzdem sportlich aktiv sein möchte, ist bei der Stuhlgymnastik genau richtig. Die Sportstunde im Sitzen startet um 11 Uhr an der Turnhalle Neustadtstraße 118.

Am Dienstag, 10. März, können mutige Weltenbummler einen Blick in vergangene Zeiten wagen. Die Talentwerkstatt Styrum präsentiert von 16 bis 18 Uhr in der Oberhausener Straße 192 ihre selbst entwickelte Zeitmaschine. Im Herbst 2019 wurde diese um ein interaktives Kino erweitert. Besucher jeder Altersgruppe können einsteigen und das Ziel ihrer Zeitreise selbst bestimmen. Für 11- bis 14-Jährige gibt es außerdem ein Casting für den Film „Schickt die Nazis zu den Dinos!“, den die Talentwerkstatt drehen will.

Gemeinsam alte Kinderlieder singen

In der Kita KiKu Burgmäuse kommen am Dienstag Jung und Alt zusammen, um gemeinsam alte Kinderlieder zu singen. Wer Lust hat, bei musikalischer Begleitung seine Stimme einzusetzen, kann von 15 bis 16 Uhr in der Burgstraße 50 vorbei schauen.

Große leuchtende Augen, kleine Münder, bunte Frisuren – das macht Mangas aus. Wer schon immer mal lernen wollte, wie man solche Figuren zu Papier bringt, ist am Mittwoch, 11. März, in der Schul- und Stadtteilbibliothek Styrum genau richtig. Von 16.30 bis 18.30 Uhr ist die Mangakünstlerin Alexandra Völker zu Gast am Willy-Brandt-Platz 2. Sie gibt viele Tipps und Anregungen für zeichenbegeisterte Manga-Fans.

Rundfahrt mit dem Taubenvater

Friedhelm Horemans, langjähriger Vorsitzender des Taubenzüchtervereins Styrum, weiß alles über die Taubenzucht damals und heute. Auf einer Rundfahrt mit dem Bürgerbus am Donnerstag, 12. März, teilt er sein Wissen und zeigt verschiedene Orte, an denen Tauben gehalten wurden. An der Bushaltestelle am Schloss Styrum, Moritzstraße 10, geht es los. Mitfahrende können sich auf Anekdoten über das Leben mit und für Tauben freuen.

Mülheim Flyer zur Bambule-Woche Auch für Kindertagesstätten und Grundschulen gibt es in der Aktionswoche zahlreiche Angebote. Eine ausführliche Übersicht über alle Workshops findet sich in den Flyern zur Bambule-Woche, die an vielen Stellen in Mülheim ausliegen.

Einen Walking-Treff gibt es am Freitag, 13. März. Sieben Kilometer bewegen sich alle, die Lust haben, an der frischen Luft. Ausgerüstet mit wetterfester Kleidung und festen Schuhe geht es gemeinsam quer durch die Müga bis zur Stadthalle. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am Marktcenter Styrum an der Steinkampstraße 49. Die Bambule-Woche geht Samstag weiter mit einem Fifa-Tunier und einem HipHop-Workshop. Am Sonntag endet sie musikalisch mit einem Gitarrennachmittag im Aquarius Wassermuseum und einem gemeinsamen Singen in der Seniorentagesstätte Schloss Styrum.