Mülheim. Wundern Sie sich nicht, wenn Sie in Mülheim unterwegs sind und gefragt werden: „Wat machen Sie denn da?“ Es könnte Inge Merz sein.

„Wir sind bei schönem Wetter jeden Tag draußen im Park, meine Taube und ich“, sagt Elzbieta Zawadzka (55), als wäre das die normalste Sache der Welt. „Das ist mein ‚Kind‘, Rekscho, er ist ein Junge“, stellt sie die schneeweiße Pfauentaube vor.

Schon drei Jahre hat die „Taubenmutter“ ihren Vogel. „Ich transportiere Rekscho in dem kleinen Käfig hierher und lasse ihn dann raus.“ Und die Friedenstaube fliegt nicht weg? Elzbieta lächelt: „Nein, meist fliegt Rekscho eine kleine Runde und kommt dann zurück; er landet dann auf meinem Kopf oder meiner Schulter. Aber warum sollte er auch wegfliegen? Er hat es gut bei mir, kriegt gutes Futter, kommt an die frische Luft und jedes halbe Jahr zum Tierarzt zur Kontrolle. Er ist auch zuhause sehr zufrieden.“

Kein Käfig für den Vogel in der Mülheimer Wohnung

Elzbieta Zawadzka erzählt, dass es in ihrer kleinen Wohnung gar keinen Käfig für Rekscho gibt. „Da ist er ganz frei. Er läuft auf dem Boden herum, ab und zu fliegt er auf den Kleiderschrank.“ Ob er ein Klo hat, wird nicht weiter besprochen.

Wie bringt man eine Taube dazu, für ein Foto in die Kamera zu schauen? Die Taubenmutter holt einen Spiegel heraus, hält ihn in die richtige Richtung. Und schon guckt die Taube hinein und fängt augenblicklich an zu gurren.

„Wenn er wach wird, macht er sofort eine große Runde im Zimmer und guckt in alle Spiegel. Ich habe zuhause überall welche.“ Ob das Täubchen sich selbst darin entdeckt oder glaubt, einen Partner gefunden zu haben, das bleibt wohl ein ewiges Rätsel.

Text /Foto: Inge Merz