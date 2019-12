Mülheim. Der vierte Mülheimer Firmenlauf startet am 12. Mai 2020. Über 3200 Läufer aus sind 2019 an den Start gegangen. Die Strecke bleibt die gleiche.

Vierter Mülheimer Firmenlauf startet am 12. Mai 2020

Der Termin für den vierten Mülheimer Firmenlauf steht fest: Am Dienstag, 12. Mai, werden vermutlich tausende Läufer an den Start gehen.

Beim dritten Lauf in diesem Jahr hatten insgesamt 3230 Läufer aus 185 verschiedenen Firmen teilgenommen – so viele wie nie zuvor. „Wir freuen uns sehr, dass der Mülheimer Firmenlauf so toll angenommen wird und sich der Lauf bei den Mülheimern etabliert hat“, so Christian Hengmith vom Veranstalter Bunert Events.

Mülheimer Firmenlauf: Strecke wie im Jahr 2019

Damit auch alle Teilnehmer Platz finden, behält das Organisationsteam die Streckenführung aus diesem Jahr bei: Der Start wird wieder im auf dem Gelände der Hochschule Ruhr West stattfinden. Von dort wird die insgesamt 5,6 Kilometer lange Strecke über Asphalt- und Schotterwege vom Radschnellweg, hinter dem Ringlokschuppen her, über den Fossilienweg, die Ruhrinsel, vorbei am Wasserbahnhof, über die Schloßbrücke und zurück durch die Müga in den Darlington Park verlaufen.

Das Ziel wird sich wieder auf der Wiese zwischen dem Schloß Broich und dem Ringlokschuppen befinden. Zudem wird der Start in zwei Wellen erfolgen – die erste Welle für ambitionierte und die zweite Welle für gemütlichere Läufer.

Beim Mülheimer Firmenlauf 2019 siegten Teams von Aldi Süd

Bei den Männern siegte in diesem Jahr, wie schon 2018, Lukas Kagermeier (Team „Über Stock und Stein“), ein Athlet des Styrumer TV, in 18:35 Minuten. Als erste Frau sprintete Nele Reike (Optik Breuer) nach 21:57 Minuten durchs Ziel, auch sie wiederholte ihren Erfolg aus dem Vorjahr. Beim Firmenlauf werden jeweils auch Teamwertungen erstellt: Sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern siegten die Teams von Aldi Süd, die mit den meisten Anmeldungen an den Start gegangen waren.

Die Anmeldung zum 4. Mülheimer Firmenlauf wird ab dem 20. Januar 2020 möglich sein über die Homepage www.muelheimer-firmenlauf.de. Dort können auch die Team-Shirts bestellt werden.